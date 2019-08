Braveheart ist Wallace: Wallace ist Welt-Musical in Duisburg

Duisburg (ots) - Keine Angst: Es geht nicht um Schlachten. Nichtum Blut und um das Vierteilen des Helden. Es geht um Liebe.Einzigartige Musik. Die Zuversicht und die Hoffnung. Es geht um dieFreiheit eines Volkes und seine Selbstbestimmung. Um Treue,Verbundenheit und Menschlichkeit. Und um Werte, die das Lebenausmachen: "Wallace" ist das Erlebnis für die ganze Familie. Das neueMusical hat in Duisburg Weltpremiere.Natürlich ist Wallace die Geschichte von "Braveheart", dieGeschichte von William Wallace, dem Nationalhelden Schottlands, dersich gegen das englische Königreich auflehnte und mit Humor,Geschick, Kampf und Liebe die Unabhängigkeit des Landes sicherte. Dasist musikalische Geschichte auf der Bühne des "Theater am Marientor"in Duisburg. Karten gibt es ab sofort, der "Preview" beginnt am 10.November 2019.Ein Familien- und Musical-Erlebnis der besonderen Art: NeuesMusik-Theater in deutscher Produktion, die die Welt erobern wird. Das"Theater am Marientor" (TaM) gehört zu den schönsten deutschenMusical-Theatern.Die Musik stammt aus der Feder des bekannten amerikanischenKomponisten und Produzenten Todd Schroeder, der als musikalischerDirektor, Künstler, Komponist, Produzent und Dramaturg eine Größe derinternationalen Musik- und Musical-Szene ist. Die deutschen Texteschrieb Wolfgang DeMarco, der gemeinsam mit Schroeder und KatjaThost-Hauser auch die Musical-Fassung erarbeitet hat. DeMarco istkünstlerische Leiter am "Theater am Marientor".Das TaM nimmt mit der Weltpremiere wieder eine führende Positionim deutschen Musicalmarkt ein. Das ist Premium-Entertainment für dieganze Familie, Unterhaltung der Spitzenklasse. Das "Theater amMarientor" gehört zur internationalen Autark-Entertainment Group, diesich auf die Produktion und Aufführung eigener Musicals undMusik-Produktionen spezialisiert.Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf und direkt auf der Websitewww.wallace-musical.com und www.theater-am-marientor.dePressekontakt:AUTARK ENTERTAINMENT GROUP AGFriedrich-Ebert-Straße 5147179 DuisburgTelefon: 0800 5 800 300info@autark-entertainment.comOriginal-Content von: Autark Entertainment Group AG, übermittelt durch news aktuell