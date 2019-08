Bayernpartei: Verbot von Negativzinsen für kleinere Sparguthaben ist nur populistisches Nebelwerfen

München (ots) - Eines kann man dem bayerischen MinisterpräsidentenSöder nicht absprechen. Er hat einen gewissen Instinkt dafür, was dieBevölkerung umtreibt. Und so ist auch sein jüngster Vorstoß zuverstehen. Er will nämlich Straf- oder Negativzinsen fürSparguthaben, die kleiner als 100.000 Euro sind, verbieten. Andere,wie der SPD-Bundesfinanzminister Scholz, sind bereits auf den Zugaufgesprungen. Scholz hat angekündigt, die Möglichkeiten für einsolches Verbot prüfen zu wollen.Für die Bayernpartei ist das populistisches Nebelwerfen, weißeSalbe ohne jede Wirkung. Denn de facto zahlen ja bereits immer mehrPrivatkunden für Ihre diversen Konten Negativzinsen. Auf der einenSeite liegen die Guthaben-Zinsen bei Null, auf der anderen werden dieGebühren stetig erhöht. Wie auch immer man das nennt, am Ende istweniger da als vorher.Und es ist auch noch aus einem anderen, viel tiefer reichendenGrund Nebelwerfen. Die langjährige Niedrigzinspolitik derEuropäischen Zentralbank hat schwere Verwüstungen auf deneinheimischen Sparkonten und sonstigen Spar-Anlagen hinterlassen.Nach einer Erhebung der DZ-Bank belaufen sich die Verluste derbundesdeutschen Sparer durch diese Politik von 2010 bis 2019 auf 684Milliarden Euro.Der Kommentar des Bayernpartei-Vorsitzenden, Florian Weber: "DieUnionsparteien und die SPD sind doch für den Schlamassel, in dem wirstecken, mitverantwortlich. Sie haben alle Entscheidungen der EZBmitgetragen, sie haben den jetzigen EZB-Präsidenten Draghi und dessenNachfolgerin Lagarde mitgetragen. Sie tragen damit auch dieVerantwortung für die Einbußen der Sparer und letztlich für einengroßen Teil der hierzulande zu erwartenden Altersarmut.Dass man dies nun vergessen machen will, ist zwar verständlich,aber unseriös. Und das Ende der Fahnenstange ist doch noch langenicht erreicht. Wahrscheinlich wird die EZB auf ihrer Sitzung am 12.September noch höhere Negativzinsen beschließen und die Signale einerKonjunktureintrübung sind nicht mehr zu übersehen. Das - verbundenmit der weiterhin betriebenen monetären Staatsfinanzierung dersüdlichen Euro-Staaten - wird noch tiefere Schneisen in dieheimischen Sparguthaben schlagen."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20,81673 MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell