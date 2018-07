Bayernpartei: Bayerischer Landesverband der Merkel-Partei bricht Aufstand ab

München (ots) - Gestern sah es kurz so aus, als hätten Teile derCSU im unionsinternen Streit tatsächlich so etwas wie Rückgratentwickelt, heute ist das alles wieder in der Schwebe. Die vom(Noch?-) Innenminister Seehofer für spätestens Montag angekündigtenZurückweisungen von Nichteinreiseberechtigten gibt es erstmal nicht.Auch weil Kanzlerin Merkel ihren Hofstaat wieder einmal auf Liniegebracht hat und sich weiterhin im Erfolg "ihres" EU-Asyl-Gipfelssonnen will.Die Ergebnisse dieses Gipfels erweisen sich allerdings bei näheremHinsehen als komplette Luftnummer. Da ist viel von Freiwilligkeit dieRede, die Abkommen mit Staaten wie Griechenland und Spanien werdenwahrscheinlich teuer, das wichtigste Land für ein solches Abkommen,Italien, hat sich von vornherein den bundesdeutschen Wünschenverweigert und wo die "Ankerzentren" außerhalb der EU entstehensollen, ist ebenso völlig unklar. Der Höhepunkt der ganzen Farcewaren die umgehenden Dementis von Ungarn, Tschechien und Polen aufdie Einigungs-Meldungen aus dem Kanzleramt.Der Bayernpartei-Vorsitzende und Spitzenkandidat für diebayerische Landtagswahl, Florian Weber, kommentierte den Vorgang:"Unabhängig davon, mit welchem faulen Kompromiss dieser unionsinterneMachtkampf beendet wird, eines wird hier doch mehr als deutlich -bayerische und bundesdeutsche Interessen sind nicht deckungsgleich.Bedauerlich ist, dass, selbst wenn dies die CSU einmal erkennt, sieaußer viel Lärm nichts zustande bringt. Der Anspruch "BayerischeRegionalpartei mit bundesdeutschem Einfluss" ist von der Realitätgenau so weit weg, wie die europäischen Lösungen Merkels.In den letzten Tagen war viel vom "Einmarsch" der CDU in Bayerndie Rede. Als ob das nötig wäre, den bayerischen Landesverband derMerkel-Partei gibt es doch längst. Denn wenn es zum Schwur kommt,dann haben die Christsozialen doch noch jedes Mal den Schwanzeingezogen und sind brav hinter Berlin hergelaufen. Den Schaden, densie damit der Glaubwürdigkeit bayerischer Politik antun, ist immens."Pressekontakt:Harold Amann, LandespressesprecherKontakt: Telefon (Voicebox) und Fax: +49 321 24694313,presse@bayernpartei.deBayernpartei, Landesgeschäftsstelle, Baumkirchner Straße 20, 81673MünchenOriginal-Content von: Bayernpartei, übermittelt durch news aktuell