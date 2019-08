Bain-Studie zur Zukunft der Sachversicherer / Schadenmanagement: Versicherte überzeugen und Kosten senken

München (ots) - Proaktives Schadenmanagement kann Gesamtkosten umbis zu 5 Prozent verringern- Wandel vom Regulierer zum Lösungsanbieter entspricht denveränderten Kundenerwartungen- Für mehr Services würde jeder zweite Kfz-Versicherte inDeutschland den Anbieter wechseln- Mithilfe des Claims Excellence Framework von Bain können derAnteil aktiv gesteuerter Schadenfälle gesteigert und die Preiseder Dienstleister reduziert werdenMehr als 80 Prozent der Kosten von Sachversicherern entfallen aufden Schadenaufwand und die zugrunde liegende Schadenregulierung.Zugleich hat keine andere Leistung einen so großen Einfluss auf dieKundenloyalität wie die Unterstützung im Schadenfall. Trotzdem stehtdas Schadenmanagement in seiner ganzen Komplexität bislang kaum imFokus der Versicherer. Deren Mitarbeiter haben nach Schätzungen derinternationalen Managementberatung Bain & Company derzeit bei wenigerals zwei Dritteln aller Schadenfälle einen vollständigen Überblick.Welche Chancen die Assekuranz damit verpasst, bringt die neueBain-Studie "Auf Aktion programmiert: Eine neue Ära imSchadenmanagement" zutage. Danach können Versicherer mit einemoptimierten Schadenmanagement ihre Gesamtkosten um 3 bis 5 Prozentsenken und gleichzeitig ihre Kunden stärker binden. Dies kannweitgehend innerhalb eines Jahres realisiert werden."Versicherer sollten im Schadenfall viel häufiger agieren, anstatteinfach nur zu reagieren und sich auf die Regulierung zubeschränken", erklärt Bain-Partner und Co-Autor Dr. Christian Kinder.Wie das konkret aussehen kann, verdeutlicht folgendes Beispiel: Einvernetztes Auto alarmiert bei einem Auffahrunfall automatisch dasServicecenter des Versicherers. Ein Mitarbeiter nimmt sofort Kontaktauf und bietet Hilfe an. Bei größeren Schäden organisiert er denAbschleppwagen und bei Bedarf einen Termin in der nächstenVertragswerkstatt inklusive Bereitstellung eines Ersatzfahrzeugs."Technisch ist proaktives Vorgehen schon heute machbar,organisatorisch allerdings noch eine Herausforderung", so Kinder."Und kulturell bedeutet es gar einen Neubeginn für dieSachversicherer."Zusätzliche ErtragschancenAuf seinem Status quo sollte kein Anbieter beharren, dennproaktives Schadenmanagement erwarten Versicherungsnehmer imdigitalen Zeitalter. Sie wollen vor allem unkomplizierte und schnelleHilfe im Schadenfall sowie unverzügliche Reparaturen. Im Rahmen einerBain-Studie zur Kundenloyalität, an der mehr als 10.000 deutsche und4.000 Schweizer Versicherte teilgenommen haben, begrüßt jeder Zweiteein erweitertes Leistungsspektrum seines Anbieters. In der Kfz-Sparteerklärt sogar jeder zweite Kunde in Deutschland, dass er dieVersicherung für Services, die über das klassische Leistungsspektrumhinausgehen, wechseln würde. Bain-Partner und Co-Autor Dr. KlausNeuhaus betont: "Die Rolle der Sachversicherer wandelt sich vomProduktverkäufer und Schadenregulierer hin zum Lösungsanbieter. Dasentspricht nicht nur den Erwartungen der Kunden, sondern eröffnetauch zusätzliche Ertragschancen."Das praxiserprobte Claims Excellence Framework von Bain mit seinendrei Stellhebeln Schadeneinkauf, Schadensteuerung und Kosteneffizienzschafft dafür den entsprechenden strategischen Rahmen. Im Mittelpunktsteht die Auswahl der richtigen Partner. Denn bei rund der Hälfte derVersicherungsfälle kommt ein externes Unternehmen zum Einsatz, sei eseine Kfz-Werkstatt, ein Gutachter oder ein Handwerksbetrieb."Versicherer müssen alles daransetzen, exzellente Partner mit hohemQualitäts- und Serviceniveau zu gewinnen", so Neuhaus. "Denn derenLeistung entscheidet letztendlich über die Loyalität derVersicherten."Mehr Effizienz und KundentreueMit einer optimierten Schadensteuerung können Versicherer denAnteil dieser Partner am Schadenaufkommen deutlich erhöhen.Branchenvorreiter wirken zum Teil bei mehr als der Hälfte derSchadenfälle aktiv auf die Auswahl der Dienstleister ein. Generellist es mithilfe des Claims Excellence Framework möglich, den Anteilaktiv gesteuerter Schadenfälle um bis zu 25 Prozent zu steigern, diePreise der beteiligten Dienstleister um bis zu 30 Prozent zu senkenund die Produktivität im Schadenmanagement selbst um 15 Prozent zuverbessern. "Die Versicherer sollten nicht länger zögern, ihrSchadenmanagement auf Aktion zu programmieren", konstatiertBranchenexperte Kinder. "Neben der Effizienz nimmt auch dieKundenloyalität zu - ein doppelter Vorteil im umkämpftenSachversicherungsmarkt."Bain & CompanyBain & Company ist eine der weltweit führendenManagementberatungen. 