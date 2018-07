Ausgezeichnet! TELE 5 jetzt offiziell Innovationsführer und mit herausragendem erstem Halbjahr 2018 (FOTO)

München (ots) -Was für ein Halbjahr ...! Erfolgreichster März und erfolgreichsterMai und im Mai obendrein eine erfolgreichste Woche - jeweils seitSenderbestehen. Was ist da los? Offenbar geht die neueMarken-Strategie von TELE 5 auf. Filme "Paketieren und Bündeln", wirnennen es kuratieren, also Orientierung und inhaltlichen Mehrwertbieten, kommt bei den Zuschauern gut an.Erfolgreiche Halbjahresbilanz mit kuratiertem Programm- bester März und bester Mai seit Senderbestehen- Programm-Versorgung sicher bis 2020- Vier Kreativ-Awards- TELE 5 (zurecht) als eines der 100 innovativsten UnternehmenDeutschlands geehrtSeit TELE 5 Programm zu Marken wie "D-Movies - Die bestendeutschen Filme aller Zeiten", "SKANDAL - Filme, die Geschichteschrieben", "Ostblockbuster", "Die CANNON-Lern-Woche" oder dieWestern-Reihe "Yee Haw - Aufsitzen Männer" bündelt, häufen sich dieErfolgsmeldungen aus Grünwald. Filme wie "Seraphim Falls" mit 830.000Zuschauern**, "Die glorreichen Sieben" mit 780.000** Zuschauern, "DasPhantom" mit 670.000 Zuschauern**, "Below - Da unten hört Dichniemand" mit 470.000 Zuschauern**, "Inspektor Clouseau - der irreFlick mit dem heißen Blick" aus der Reihe "Ha Ha Ha - Die witzigstenMänner der Welt" mit 410.000 Zuschauern** oder "Schtonk!", einem TELE5 D-Movie, mit 310.000 Zuschauern** belegen, dass die geordneteFilm-Vielfalt von TELE 5 überzeugt. Allein in der "CANNON-Lern-Woche"sorgten "Braddock: Missing in Action 3", "American Fighter III" und"Missing in Action 2 - Die Rückkehr" mit Marktanteilen zwischen 3,9%und 5,6% für Action im Quoten-Dschungel.So kann es weitergehen. Nach 37 deutschen Erstausstrahlungen undFree-TV-Premieren, wie z.B. dem Ostblockbuster "Guardians" oder demD-Movie "Fucking Berlin", die u.a. TELE 5 die stärkstePrime-Time-Woche in KW 19 mit einem Wochendurchschnitt 2,1%bescherten, hat TELE 5 im zweiten Halbjahr fast 60 Erstausstrahlungenim Köcher. Darunter das Drama "Last Rampage" (USA, 2017), "Wo diewilden Menschen jagen" mit Sam Neill (Neuseeland, 2016), "CriminalActivities" mit John Travolta (USA, 2015) oder "Die Legende vonBarney Thomson" mit Emma Thompson und Robert Carlyle (CAN, GB, USA2015). Die Programm-Versorgung ist weitestgehend bis 2020 gesichert.Aber nicht nur mit Zahlen hat TELE 5 überzeugt. Blasbergs Kreativehaben im 1. Halbjahr auch qualitative Preise abgeräumt, wie beim NewYork Festival, dem Promax BDA Europe & Global, spotlight Professional2018 in Bronze, Silber und Gold und dem German Brand Award. Und genaudeshalb nun auch - ganz frisch - eine Ehrung zu einem der Top100kreativsten Unternehmen in Deutschland auf dem 5. DeutschenMittelstands-Summit, vergangenen Freitag, 29. Juni 2018 inLudwigsburg. In dem unabhängigen Auswahlverfahren überzeugte dieGrünwalder Kreativschmiede mit 63 Mitarbeitern besonders mit seinemguten Innovationsklima. TELE 5 darf sich jetzt offiziell "TopInnovator" nennen.ANDERS ist also auch weiterhin BESSER.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1,Angaben bezogen auf Zuschauer 30-64 Jahre, sofern nicht andersangegeben.** Zuschauer ab 3 JahrenInformationen und Bilder zum Programm unter www.tele5.de/presse inder Presselounge.TELE 5 auf Facebook: https://facebook.com/tele5.dePressekontakt:TELE 5Nico WirtzLeiter KommunikationTel.: +49 (89) 649568-176nico.wirtz@tele5.deOriginal-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell