Auf dem Trockenen / WWF-Report: Mit der Klimakrise kommt die Dürrekrise - Dürrerisiko für Europas Energieversorgung und Landwirtschaft wächst

Berlin (ots) - Mit der Klimakrise kommt die Dürrekrise. Davorwarnt der WWF Deutschland in einem neuen Report, der am Donnerstag inBerlin vorgestellt wurde. Demnach hat die Dürrekrise weltweit Fahrtaufgenommen. In Europa werden diese Wetterextreme durch dieErderhitzung immer wahrscheinlicher und gefährden zunehmend dieEnergieversorgung oder den Anbau von Grundnahrungsmitteln wieKartoffeln, Weizen und Mais. "Dürren zerstören wichtige Ökosystemeund gefährden die Ernährungssicherheit. Sie befeuern soziale Unruhenund politische Konflikte. Die Staatengemeinschaft muss ihreKlimabeiträge deutlich erhöhen, um die Erderhitzung auf 1,5 Grad zubegrenzen - sonst setzt sich die fatale Dürrespirale weltweit fort",so WWF-Süßwasserexperte Philipp Wagnitz vom WWF Deutschland. "Die EUmuss ihre Treibhausgasemissionen bis 2030 möglichst um 65 Prozentgegenüber 1990 verringern und die Ziele des Pariser Abkommens mitwirkungsvollen Maßnahmen unterlegen. Noch dieses Jahr brauchen wirein wirksames nationales Klimaschutzgesetzespaket, um das 40Prozent-Reduktionsziel der Bundesregierung für 2020 zumindest mitminimaler Verspätung zu erreichen."In einer Welt, die auch für ihre Energieversorgung stark vomWasser abhängt - sei es zum Kühlen, als Transportweg oder alsWasserkraft -, führen häufigere und intensivere Phasen extremerDürren zu akutem Ausfallpotenzial, warnt der WWF. Fast die Hälfte derweltweiten Wärmekraft - hauptsächlich Kohle, Erdgas und Atomkraft -wird demnach in Gebieten mit hohem Dürrerisiko produziert. 43 Prozentder gesamten Süßwasserentnahme in Europa wird für die Kühlung vonsolchen thermischen Kraftwerken genutzt. Allein in Spanien sind über50 Prozent der 269 erfassten Kraftwerke einem hohen bis sehr hohenDürrerisiko ausgesetzt. In Frankreich sind unter den 27 Kraftwerkenmit hohem Dürrerisiko die Atomkraftwerke Flamanville, Blayais, Paluelund Penly. Hohes Dürrerisiko besteht auch in Deutschland für dieKohlekraftwerke Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe und HKW Cottbus,sowie das Wasserkraftwerk Altheim und das Gaswerk Kirchmöser. Sieliegen alle in Brandenburg. "Weltweit ist der Bau neuer Kohle-, Gas-oder Atomkraftwerke angesichts der Dürrekrise aberwitzig. AuchWasserkraft ist in Zeiten niedriger Wasserstände und wegen dervielfältigen Umweltauswirkungen keine grüne Alternative. Wind- undSolarenergie sind bereits heute wirtschaftlich auf dem gleichenErtragsniveau und müssen Vorfahrt haben", fordert Philipp Wagnitz.Laut WWF-Report liegt der Anbau von Grundnahrungsmitteln wieWeizen, Mais und Reis bereits heute zu 22 Prozent in Gebieten mithohem bis sehr hohem Dürrerisiko. Dazu sagt Philipp Wagnitz: "Dürrenbedrohen die Lebensgrundlage von Millionen von Landwirten weltweitund zunehmend auch in Deutschland. Für wasserintensiveWirtschaftszweige wie Landwirtschaft, Bergbau oder Energie, muss dernachhaltige Umgang mit Süßwasserressourcen in Risikogebietenverpflichtend sein. Innerhalb von EU-Handels-, Investitions- undWirtschaftsabkommen muss das Thema explizit eingebunden werden - soaktuell auch beim Freihandelsabkommen Mercosur, wo bei den Sozial-und Umweltstandards dringend nachgebessert werden muss."Steigt das Dürrerisiko, wächst die Wahrscheinlichkeit vonregionalen Konflikten um knappe Wasserressourcen. In politischinstabilen Ländern wie Syrien, Libanon, oder Palästina verstärkenDürren bereits bestehende Krisen. Besonders betroffen ist derMittlere Osten, wo 90 Prozent der Landfläche in die höchsteRisikokategorie für Dürren fällt. In Europa hat die Türkei,insbesondere in der Grenzregion zu Griechenland und Bulgarien, einhohes Risiko für wasserbasierte Konflikte und Krisen, warnt der WWF.Weltweit befinden sich bereits 19 Prozent der Städte mit mehr alseiner Million Einwohnern in Gebieten mit hohem bis sehr hohemDürrerisiko - betroffen sind dort insgesamt rund 370 MillionenMenschen. Auf der Liste stehen sechs Megastädte mit mehr als 10Millionen Einwohnern: Delhi, Kairo, Karachi, Istanbul, Rio de Janeiround Hyderabad. In Europa sind neben Istanbul derzeit unter anderemMadrid und Lissabon einem hohen Dürrerisiko ausgesetzt. "AndereStädte wie Rom, Neapel, Athen und München könnten in wenigen Jahrenbeim Dürrerisiko nachziehen", erwartet Philipp Wagnitz vom WWF. Dennauf der Nordhalbkugel der Erde erwarten Forscher in Metropolenkünftig Klimabedingungen, wie sie heute mehr als tausend Kilometerweiter südlich bestehen.Hintergrund:Der Report "Risiko Dürre. Der weltweite Durst nach Wasser inZeiten der Klimakrise" bewertet das Dürrerisiko für Städte,Anbaugebiete von Mais, Reis und Weizen, für Feuchtgebiete, fürKohle-, Atom- und Wasserkraftstandorte sowie Gebiete mitwasserbezogenen politischen Auseinandersetzungen. Dafür wertet derWWF vorliegende Daten aus und nutzt zusätzlich den WWF Water RiskFilter (WRF). Das jeweils ermittelte Dürrerisiko setzt sich zusammenaus physischen Risikoindikatoren: der aktuellenEintrittswahrscheinlichkeit von Dürren (30 Prozent), aktuellemWassermangel (20 Prozent), aktuellem Grundwasserstress (20 Prozent),der projizierten Änderung im Auftreten von Dürren (20 Prozent) undder projizierten Änderung im Wasserabfluss (10 Prozent). Das konkreteDürrerisiko wird auf einer Skala von eins bis fünf angegeben, wobeieins ein sehr niedriges und fünf ein sehr hohes Risiko darstellt. ImBereich von 3, 51 bis 4,5 spricht der WRF von einem hohen Risiko, von4,51 bis 5 liegt ein sehr hohes Risiko vor.Pressekontakt:WWF World Wide Fund For NatureWiebke ElbeTelefon: +49 (0)30 311 777 219E-Mail: Wiebke.Elbe@wwf.deOriginal-Content von: WWF World Wide Fund For Nature, übermittelt durch news aktuell