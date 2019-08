Arzneimittel brauchen pharmazeutische Beratung vor Ort (FOTO)

Berlin (ots) -Arzneimittel bedürfen aus guten Gründen einer fachkundigen,persönlichen Beratung. Denn sie sind komplexe und sensible Produkte.Dr. Matthias Wilken, Apotheker beim Bundesverband derPharmazeutischen Industrie e.V. (BPI), erklärt, warum die Apothekevor Ort so wichtig für die Versorgung ist - und wie Sie optimalberaten werden."Nehmen Sie sich ein wenig Zeit für das Gespräch. Der persönlicheKontakt mit fachkundigen Pharmazeuten ist sehr wichtig für dierichtige und sichere Einnahme von Arzneimitteln", erklärt Dr. Wilken."Für viele leichte Erkrankungen ist ein Arztbesuch oftmals nichtunbedingt erforderlich und die Patienten sind schnell wieder fit undgesund."Besser beschrieben, besser beraten"Achten Sie darauf, dass Sie in der Apotheke genau IhreBeschwerden beschreiben", rät Dr. Wilken. "So kann der Apothekerwesentlich besser einordnen, ob er Ihnen direkt ein passendesArzneimittel empfehlen kann oder einen Arztbesuch anraten muss."Viele Apotheken haben einen separaten Beratungsraum oder einenabgetrennten Bereich, in dem Sie sich vertraulich austauschen können."Bei einfachen Beschwerden wird er Ihnen in der Regel ein passendesrezeptfreies Arzneimittel empfehlen, das kann etwa ein chemischdefiniertes, pflanzliches oder auch homöopathische Mittel sein. GebenSie auch unbedingt an, welche Medikamente Sie gegebenenfalls bereitsin welcher Dosis eingenommen haben bzw. welche Sie regelmäßig nehmen.So können mögliche Wechselwirkungen vermieden werden", sagt Dr.Wilken. "Am besten sie bereiten sich vor dem Apothekenbesuch gut vorund schreiben schon einmal Symptome, bisherige Krankheitsdauer undMedikation auf."Auch im Notfall vor Ort"Auch wenn Sie mitten in der Nacht erkranken, stehen Ihnendeutschlandweit täglich rund 2.000 Apotheken mit Notdienst für einenschnellen Zugang zu Arzneimitteln zur Verfügung", sagt Dr. Wilken."Welche Notdienst-Apotheke Ihnen am nächsten ist, erfahren Sie ganzeinfach online unter der offiziellen Seite aponet.de."HINWEIS: Die hier genannten allgemeinen Ratschläge bieten keineGrundlage zur medizinischen Selbstdiagnose oder -behandlung. Siekönnen keinen Arztbesuch ersetzen.Der Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e.V. (BPI)vertritt das breite Spektrum der pharmazeutischen Industrie aufnationaler und internationaler Ebene. Rund 270 Unternehmen haben sichim BPI zusammengeschlossen.Pressekontakt:Ihr Ansprechpartner: Andreas Aumann (Stv. Pressesprecher),Tel. 030 27909-123, aaumann@bpi.deOriginal-Content von: BPI Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie, übermittelt durch news aktuell