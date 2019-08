Altmaier will Allianz mit Türkei bei Künstlicher Intelligenz

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und die Türkei wollen bei der Zukunftstechnologie Künstliche Intelligenz (KI) enger zusammenarbeiten.



Das kündigte Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Donnerstag auf einer deutsch-türkischen Konferenz in Berlin an. Es gehe um Kooperationen im Maschinenbau, in der Elektrotechnik und Logistik. Künstliche Intelligenz werde die Art zu arbeiten und zu produzieren von Grund auf verändern, sagte Altmaier. Dies habe bereits Auswirkungen auf Wertschöpfungsketten. Um den digitale Wandel der Wirtschaft voranzutreiben, sei internationale Zusammenarbeit zentral.

Die Bundesregierung hatte bereits angekündigt, rund drei Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung zur Verfügung zu stellen. Künstliche Intelligenz kommt etwa bei autonomen Fahrzeugen und bei industriellen Anwendungen zum Einsatz. Es gebe große Potenziale durch den Einsatz von KI, sagte Altmaier - der internationale Wettbewerb sei aber hoch. Er betonte wie auch der türkische Industrieminister Mustafa Varank die wachsende Bedeutung von Daten bei KI.

Altmaier bekräftigte, er wolle eine Initiative zum Aufbau einer europäischen Dateninfrastruktur starten. Es sei wichtig, dass Daten nicht nur in den USA und Asien gespeichert würden. Varank sagte, Deutschland und die Türkei hätten bereits eine enge industrielle Kooperation. Diese solle nun eine "neue Ebene" erreichen./hoe/DP/fba