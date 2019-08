Alternative zur Passwortflut - HPI-Wissenschaftler erforschen, wie Geräte Nutzer an ihrem Verhalten erkennen (FOTO)

Potsdam (ots) -Passwörter haben gleich mehrere Nachteile: Sie werden vonOnline-Diensteanbietern und Nutzern oft nicht ausreichend geschützt,gerne gestohlen und sind im Idealfall so komplex, dass man sich nurschwer für jeden Dienst ein anderes merken kann.Eine sichere und vielversprechende Alternative ist dieverhaltensbasierte Authentifizierung, die Wissenschaftler amHasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam erforschen. Dafür eignensich ganz unterschiedliche Verhaltensmuster, wie etwa das Tippen aufder Tastatur, die Bewegung, mit der Nutzer ihr Smartphone aus derTasche holen, oder der individuelle Gang. Auch Umwelteinflüsse aufden Gang, wie unterschiedliche Kleidung oder Aktivitäten wieTelefonieren, werden in diesem Zusammenhang untersucht.Ein spezieller Forschungsansatz nutzt zur sicheren Verifikationvon Identitäten Sensoren in mobilen Geräten wie Smartphones oderWearables. Sie errechnen aus dem individuellen Verhalten einenprozentualen Wert, den Trust Level. Dieser Trust Level wird anstatteines Passwortes an den entsprechenden Online-Dienst verschickt, derselber festlegt, wie hoch dieser Wert für die Nutzung seinesAngebotes sein muss. Wird ein Smartphone gestohlen, sinkt der TrustLevel und alle Zugänge sind verschlossen."Dieser Ansatz hat viele Vorteile: Er ist sicher, sehrbenutzerfreundlich und sogar kostengünstig, da die meisten Menschenein Smartphone besitzen und keine zusätzliche Hardware benötigtwird", so HPI-Direktor Professor Christoph Meinel und Leiter desFachgebiets Internet-Technologien und -Systeme. "Ein weiterer großerVorteil ist außerdem, dass die biometrischen Daten der Nutzer aufihren Geräten bleiben und nicht an externe Diensteanbieterweitergeleitet werden." Nur der errechnete Trust Level werdeübermittelt. Der sei für Kriminelle im Gegensatz zu Passwörtern aberuninteressant.Erste Anwendungsfälle für die verhaltensbasierte Authentifizierungwerden bereits vom HPI-Startup neXenio (https://www.nexenio.com/) inder Praxis getestet. So öffnen sich tausenden von Mitarbeiternbeispielsweise morgens automatisch die Türen eines New YorkerHochhauses, wenn der entsprechend vorausgesetzte Trust Level vomEndgerät an die Tür übermittelt wurde. Bei einem anderenGroßunternehmen wird der Zugang und die Nutzung ausgewählterMaschinen über die entwickelte App gesteuert.Neuland - der HPI WissenspodcastFundiertes Wissen über die digitale Welt, anschaulich undverständlich erklärt - das bietet der Wissenspodcast "Neuland" mitExperten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) unter:https://podcast.hpi.de, bei iTunes und Spotify. Alle 14 Tage sprechensie bei Neuland über aktuelle und gesellschaftlich relevanteDigitalthemen, ihre Forschungsarbeit und über Chancen undHerausforderungen digitaler Trends und Entwicklungen. Am 30. Oktoberspricht Prof. Christoph Meinel mit neXenio-Mitgründer Patrick Hennigüber: "Authentifizierung neu gedacht - Alternativen zum Passwort".Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam ist Deutschlandsuniversitäres Exzellenz-Zentrum für Digital Engineering(https://hpi.de). Mit dem Bachelorstudiengang "IT-SystemsEngineering" bietet die gemeinsame Digital-Engineering-Fakultät desHPI und der Universität Potsdam ein deutschlandweit einmaliges undbesonders praxisnahes ingenieurwissenschaftliches Informatikstudiuman, das von derzeit rund 550 Studierenden genutzt wird. In den vierMasterstudiengängen "IT-Systems Engineering", "Digital Health", "DataEngineering" und "Cybersecurity" können darauf aufbauend eigeneForschungsschwerpunkte gesetzt werden. Bei den CHE-Hochschulrankingsbelegt das HPI stets Spitzenplätze. Die HPI School of DesignThinking, Europas erste Innovationsschule für Studenten nach demVorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze für einZusatzstudium an. Derzeit sind am HPI 15 Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten tätig. Esbetreibt exzellente universitäre Forschung - in seinenIT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School für Doktorandenmit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa und Nanjing.Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagen undAnwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme. Hinzukommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierter Innovationenfür alle Lebensbereiche.Pressekontakt:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, christiane.rosenbach@hpi.deund Friederike Treuer, Tel. 0331 5509-177, friederike.treuer@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell