AlleFürsKlima - Entrepreneurs For Future Frankfurt mobilisieren gemeinsam

Frankfurt am Main (ots) - Unternehmer_innen aus derRhein-Main-Region haben sich in Frankfurt zu einem erstenVernetzungstreffen der Entrepreneurs For Future zusammen mitVertreter_innen von Fridays For Future getroffen. Ihr Ziel ist es,gemeinsam als Unternehmen ein Zeichen zu setzen und sich mit Blickauf den 20. September, den Tag der weltweiten Klimaproteste, zukoordinieren."An 364 Tagen im Jahr können wir verschiedene Dinge für denKlimaschutz tun, Bäume pflanzen, Workshops organisieren - aber am20.9.2019 gibt es nur eine Sache: Gemeinsam mit Fridays For Futureauf die Straße", ist Dr. Sylvia Koban von der KommunikationsagenturKoolibri überzeugt.Die Unterzeichner_innen von "Entrepreneurs For Future" stehenhinter der Fridays For Future-Bewegung und leisten als Unternehmenihren Beitrag dazu, die Klimakrise zu bekämpfen. "Wir müssen alle aneinem Strang ziehen, um die Folgen des Klimawandels zumindestabzumildern. Die Wirtschaft trägt dabei eine besondereVerantwortung", sagt Georg Schürmann, Geschäftsleiter der TriodosBank Deutschland. Den Entrepreneurs For Future aus Rhein-Main ist eswichtig, am 20. September auf der Frankfurter Demonstration sichtbarzu sein. Deshalb planen sie in den verbleibenden Wochen vor dergroßen Demonstration möglichst viele weitere Unternehmen zumobilisieren."Unsere Start-ups machen mit! Jetzt kommt es darauf an, auchungewöhnliche Akteure mit ins Boot zu holen", stellt Birgit Heilig,Social Impact Frankfurt, fest. Dafür sollen beispielsweise dieIndustrie- und Handelskammer (IHK) und andere Netzwerke mit ins Bootgeholt werden.Das nächste regionale Treffen der Entrepreneurs For FutureFrankfurt findet am 9. September um 17 Uhr in den Räumen der TriodosBank (Falkstraße 5, 60487 Frankfurt) statt. Die Entrepreneurs ausRhein-Main freuen sich über viele Mitstreiter_innen. Um Anmeldungenfür das zweite Treffen am 9. September wird gebeten an:mail@entrepreneursforfuture.org, Stichwort FFM #2.Insgesamt haben schon mehr als 2.300 Unternehmen für mehrKlimaschutz unterschrieben, die Initiative steht heute für mehr als170.000 Arbeitsplätze und mehr als 25 Mrd. EUR Umsatz. Diebundesweite Initiative hat sich im März mit dem Ziel derUnterstützung von Fridays For Future gegründet.#AlleFürsKlima #EntrepreneursForFuturePressekontakt:presse@entrepreneursforfuture.de, Dr. Katharina Reuter, 0178-4481991presse@triodos.de, Michael Rebmann, 0172-9408179Original-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuell