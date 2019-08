AKTIE IM FOKUS: Ceconomy testen 200-Tage-Linie nach Magazinbericht

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Donnerstag haben die Aktien von Ceconomy etwas von einem Bericht des "Manager Magazin" profitiert.



Die Anteilsscheine des Elektronikhändlers prallten allerdings von der einfachen 200-Tage-Linie zurück und lagen zuletzt knapp darunter noch mit 1,8 Prozent im Plus.

Laut dem Wirtschaftsmagazin lotet der Chef von Me­dia Sa­turn "im Alleingang" den Verkauf der Beteiligung an den Finanzinvestor Advent aus. Bereits in der Vergangenheit seien Kaufinteressenten jedoch am Minderheitseigner, der Familie Kellerhals, gescheitert. Ceconomy-Chef Jörn Wer­ner arbeite derweil mit den Beratern von Boston Consulting an einer eigenen Umbaustrategie, schreibt das Magazin.

Erst Mitte des Monats hatte Ceconomy mit seinem Zwischenbericht erneut enttäuscht. In der Folge ging es für die Papiere um bis zu 23 Prozent abwärts auf ein Sechsmonatstief./ag/fba