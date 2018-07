ADCURAM ernennt Henry Brickenkamp zum Vorstand Operations sowie Michael Feldt zum Vorstand M&A

München (ots) - Die Münchener Industrieholding ADCURAM Group AGbaut ihr Management-Team aus und gewinnt Henry Brickenkamp als"Vorstand Operations" sowie Michael Feldt als "Vorstand M&A".Michael Feldt ist nun zusammen mit Armin Bire und Dr. PhilippGusinde für die Akquisition von weiteren Portfoliogesellschaftenverantwortlich, was der Wachstumsstrategie der ADCURAM Group AGRechnung trägt. Henry Brickenkamp verantwortet auf operativer Seitedie Neuausrichtung der Beteiligungsunternehmen und ist zudem, alsMitglied des Investment-Komitees, bereits in den M&A-Prozesseingebunden.Henry Brickenkamp hat in den letzten 13 Jahren die technotrans AGnach einer anfänglichen Phase der Restrukturierung zu einem globalerfolgreich agierenden Player geformt. Dies gelang dem 50-Jährigennicht zuletzt durch eine gezielte Buy&Build-Strategie, die dertechnotrans Gruppe die Erschließung neuer Märkte ermöglichte. Zuvorwar Brickenkamp u.a. bei Hella als Projektmanager imEntwicklungsbereich sowie zuletzt bei Harting Automotive alsGeschäftsführer tätig.Michael Feldt begann seine Laufbahn in operativer Funktion einesproduzierenden Konzerns, bevor er auf die Transaktionsseite wechselteund an über 30 Transaktionen beteiligt war. Nach einer weiterenLinienaufgabe als Vorstand Vertrieb und Marketing einesösterreichischen Büromöbelherstellers übernahm er die Rolle desAssociated Partner bei 4K Invest. Allein aus dieser Zeit kann Feldtauf die eigenverantwortliche Akquisition, Prüfung und Integration vonvier Stand-alone-Investments blicken."Wir freuen uns, mit Henry Brickenkamp und Michael Feldt zweihochkarätige Experten als Mitunternehmer gewonnen zu haben. Mit ihrerErfahrung in der Akquisition und in der Neuausrichtung vonUnternehmen werden sie wesentlich zum nachhaltigen Wachstum derADCURAM Gruppe beitragen", sagt Dr. Florian Meise, Mitgründer derADCURAM Group AG."Die unterschiedlichsten Unternehmen auf ihrem Weg zu gesunden underfolgreichen Mittelständlern zu begleiten, macht mir seit Jahrensehr viel Spaß. Mit großer Einsatzfreude werde ich mich nun für dieADCURAM und deren Gesellschaften engagieren", so Henry Brickenkamp."Bei ADCURAM finde ich ein schlagkräftiges und erfahrenes Team vor,um erfolgreich das bestehende ADCURAM Portfolio auszubauen. DieseUnternehmen zu finden und zu erwerben, ist meine Aufgabe und meineMotivation", ergänzt Michael Feldt.Bilder können Sie hier herunterladen- Henry Brickenkamp: https://bit.ly/2KIdmNm- Michael Feldt: https://bit.ly/2Nh82m3ÜBER ADCURAMADCURAM ist eine Industriegruppe in Privatbesitz. ADCURAM erwirbtUnternehmen mit Potenzial und entwickelt diese aktiv und nachhaltigweiter. Für das künftige Wachstum der Gruppe stehen derkapitalstarken Industrieholding insgesamt 300 Millionen Euro fürAkquisitionen zur Verfügung. Mithilfe des eigenen 40-köpfigenExpertenteams entwickelt die Industrieholding die Beteiligungenstrategisch und operativ weiter. Gemeinsam erwirtschaftet die Gruppemit sechs Beteiligungen und über 2.500 Mitarbeitern weltweit knapp500 Millionen Euro Umsatz (2017). ADCURAM versteht sich alsunternehmerischer Investor in anspruchsvollen Situationen. ADCURAMinvestiert in Nachfolgeregelungen und Konzernabspaltungen und istpragmatischer Partner für Mittelstand und Konzerne.www.adcuram.comPressekontakt:IWK GmbHIra Wülfing / Florian BergmannOhmstraße 1D-80802 MünchenTelefon +49. 89. 2000 30-30E-Mail adcuram@iwk-cp.comADCURAM Group AGPublic RelationIna RottmüllerTelefon +49 89 20 20 95 90Mobil +49 176 12 00 20 63E-Mail ina.rottmueller@adcuram.dewww.adcuram.de/pressebereichOriginal-Content von: ADCURAM Group AG, übermittelt durch news aktuell