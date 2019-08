2. Wissenschaftliche, bundesweite Hörgeräte-Studie von Verbraucherportal meinhoergeraet.de und Prof. Dr. Dr. Hoppe lädt zum Erleben von Hörgeräten ein

Nürnberg (ots) - Das unabhängige Verbraucherportalmeinhoergeraet.de initiiert erneut eine Anwendungsbeobachtung inKooperation mit Herrn Prof. Dr. Dr. Ulrich Hoppe, Leiter derAudiologischen Abteilung der HNO-Klinik des UniversitätsklinikumsErlangen.Diese zweite Marktstudie soll genauer zeigen, welchen Stellenwertund Nutzen Hörgeräte haben. Untersucht werden das Verstehen inausgesuchten Alltagssituationen als auch die Veränderung despersönlichen Wohlbefindens."Ich lade Sie herzlich ein, Hörgeräte im Rahmen unserer Studiekennenzulernen und Ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln."Prof. Dr. Dr. Ulrich HoppeDer Vorteil: Hörgeräte der neuesten Generation können in allerRuhe ausprobiert werden. Nach der Ausprobe besteht die Möglichkeit,ein weiteres Modell zu testen. Die Beratung, die Höranalyse und dieAusleihe sind für Interessent*innen kostenlos. Die Hörgeräte werdenim Anschluss durch die Teilnehmer*innen anonym bewertet.Für die Studie anmelden können sich Interessent*innen im Internetunter www.meinhoergeraet.de/hoergeraete-studie oder telefonisch unter0911 / 131 335 02Verbesserungen durch das Tragen von Hörgeräten werden bewertet- Welchen Beitrag leisten Hörgeräte zur Verbesserung derpersönlichen Hör- und Kommunikationskompetenz?- Tritt durch das Tragen von Hörgeräte eine spürbare Verbesserungein?- Fühlen sich die Teilnehmer*innen durch die Nutzung vonHörgeräten sicherer und souveräner?Diesen Fragen geht die Gemeinschaftsstudie nach. Erstmaliguntersucht eine groß angelegte, bundesweite Anwendungsbeobachtung aufBasis subjektiver Erfahrungen dieses Themengebiet im Speziellen. Ander Beobachtung beteiligen sich aktuell bundesweit 300Hörakustik-Fachgeschäfte."Wir Verbraucher stellen an jedes Produkt gewisse Erwartungen. Dasist bei Hörgeräten nicht anders. In welchem Ausmaß Hörgeräte über einbesseres Verstehen hinaus das Leben des Einzelnen beeinflussenkönnen, werden wir empirisch untersuchen." Marco Schulz, Initiatorund Geschäftsführer von meinhoergeraet.deDie erste Anwendungsbeobachtung der beiden Initiatoren fand 2017und 2018 statt.Pressekontakt:Marco Schulz, GeschäftsführerViaSenso Media GmbHMittlere Kanalstr. 990429 NürnbergTel: 0911 / 131 335 00Mail: presse[at]meinhoergeraet.deOriginal-Content von: ViaSenso Media GmbH/ meinhoergeraet.de, übermittelt durch news aktuell