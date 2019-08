20 Jahre Medienschule St.Gallen / Journalistenschule bietet neuen Online-Kurs «Nachrichten schreiben» (FOTO)

St. Gallen - Schweiz (ots) -Die Medienschule St. Gallen (Schweiz) wird 20 Jahre alt. ZumJubiläum bietet sie neu einen Online-Kurs «Nachrichten schreiben».Dieser vermittelt die Basis journalistischer Arbeit und richtet sichan Berufseinsteiger, aber auch an Leute, die Medientexte verfassenoder für Blogs schreiben.Im Online-Lehrgang «Nachrichten schreiben» werden zuerst diewichtigsten Regeln des journalistischen Textens in einerVideo-Präsentation vermittelt. Danach verfassen die Teilnehmendenselber Nachrichten und lösen andere Aufgaben, die vom Profikorrigiert und redigiert werden. Abgeschlossen wird der Fernkurs miteinem Online-Prüfung und der Übergabe eines Zertifikates.Mit diesem neuen Angebot wird die Medienschule St.Gallen demBedürfnis gerecht, dass immer mehr Leute niederschwellig einen Zugangzur journalistischen Arbeit suchen, weil sie in diesem Beruflängerfristig Fuss fassen wollen oder weil sie immer wiederjournalistische Texte schreiben müssen, etwa als Teil ihrer Arbeit imPR-Bereich.Mit dem neuen Fernkurs weitet die Medienschule ihr Angebot aus,und das im Jubiläumsjahr: Im Herbst 1999 führte die MSSG, wie sieabgekürzt wird, die ersten Lehrgänge in den Bereichen Journalismusund PR-Arbeit durch. Bis heute bietet das privat geführte Unternehmendiese Lehrgänge an. Daneben gibt es auch Tageskurse, etwa im BereichReportage oder Medienrecht.Weitere Informationen zum Fernkurs und zur Medienschule unterwww.medienschule-ost.chPressekontakt:Felix MätzlerLeiter Medienschule St. Gallen+41 71 222 90 20medien@bluewin.chwww.medienschule-ost.chOriginal-Content von: Medienschule St. Gallen, übermittelt durch news aktuell