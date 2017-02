Zu wenig, zu langsam: Deutschen Unternehmen fehlt ganzheitliche Digitalstrategie

München (ots) - Mehr als 300 IT-Verantwortliche für aktuelleStudie befragt. Defizite auf strategischer, organisatorischer undpersoneller Ebene - "Silodenken" überwinden, technisches VerständniserwerbenRund zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland, Österreich undder Schweiz haben keine ganzheitliche Strategie bei der Umsetzungihrer Digitalisierungsprojekte. So stimmt nicht einmal jede fünftekleinere Firma ihre digitalen Projekte aufeinander ab, bei großenKonzernen macht es immerhin jeder zweite. Nach Branchen betrachtetsind Banken und Versicherungen Vorreiter wenn es um koordiniertesVorgehen geht (49 Prozent), gefolgt vom öffentlichen Sektor (45Prozent). Deutlich im Rückstand liegt der Handel mit 24 Prozent. Dasgeht aus der "4 digital"-Studie hervor, an der die internationaleManagementberatung Oliver Wyman federführend beteiligt war und diespeziell zu den Hamburger IT-Strategietagen 2017 aufgelegt wurde.Im Rahmen der Studie wurden mehr als 300 IT-Verantwortliche inUnternehmen der DACH-Region zum aktuellen Stand der digitalenTransformation in ihrer Firma, den Hindernissen bei einer zügigenUmsetzung von Digitalisierungsprojekten und den kommendenHerausforderungen durch die Digitalisierung befragt. Kai Bender,Partner und Verantwortlicher für das Deutschlandgeschäft der globalenDigital-Practice bei Oliver Wyman: "Die Antworten auf unsere Fragenzeigen, dass die meisten Unternehmen noch deutlichen Nachholbedarfhaben. Zugleich aber wird in unserer Studie auch klar, wo die Hürdenliegen und was zu tun ist."Etwa die Hälfte der Unternehmen sieht mangelndes Bewusstsein beieinzelnen Mitarbeitern sowie deren unzureichendeDigitalisierungs-Fähigkeiten als die beiden wichtigstenorganisatorischen Hindernisse auf dem Weg in die digitaleTransformation. Hinzu kommt eine behäbige IT: Rund 60 Prozent derbefragten CIOs und IT-Leiter äußern sich in diesem Zusammenhangselbstkritisch und meinen, ihre IT müsse dynamischer und flexiblergestaltet werden, um für die Digitalisierung gewappnet zu sein. DieHürden auf der strategischen Ebene: 40 Prozent der befragtenUnternehmen haben noch gar keine Digitalisierungsstrategie entworfenund in ebenso vielen Firmen ist die Verantwortung für dieDigitalisierung nicht eindeutig zugeordnet, sondern verteilt sich aufmehrere Schultern.Oliver Wyman identifiziert vier wesentliche Faktoren, wie der Wegzur digitalen Transformation zügig und erfolgreich gelingen kann:- Firmen müssen "Silodenken" überwinden: Rund drei Viertel derBefragten erachten vernetzte Kommunikation, einedigitalisierungsfreundliche Unternehmenskultur undbereichsübergreifendes Denken als essenziell für die digitaleTransformation.- Die Einführung neuer Methoden und Managementansätze bei derdigitalen Transformation ist Chefsache, der CEO hat das letzteWort. So ist es in rund 60 Prozent der befragten Unternehmen,bei kleineren Firmen sind es gar 84 Prozent.- Unabdingbar für Manager auf dem C-Level ist technischesVerständnis, um ihr Unternehmen in die digitale Transformationzu führen. Mehr als 60 Prozent der Befragten vertreten dieseAuffassung, die vor allem auch für kleinere und mittelständischeFirmen gilt.- Digitalisierung erfordert eine dedizierte Sicherheitsstrategie.Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen haben diebesonderen IT-Sicherheitsanforderungen der Digitalisierungerkannt und entweder bereits eine dedizierteSicherheitsstrategie erarbeitet oder arbeiten daran."Die Studienergebnisse zeigen: Unternehmen, die jetzt entschlossenund besonnen handeln, bietet die digitale Ära im bildungsstarkenDeutschland enorme Chancen. Vor dem Hintergrund der noch bestehendenDefizite treibt im Idealfall das jeweilige Top-Management diedigitale Transformation nachdrücklich voran", sagt Kai Bender.Über die StudieFür die 4 digital-Studie wurden im Zeitraum November bis Dezember2016 mehr als 300 IT-Verantwortliche in Unternehmen der DACH-Regionbefragt. In enger Abstimmung mit Oliver Wyman hat die IDG ResearchServices die Fragebogenentwicklung vorgenommen. Die 4 digital-Studieist speziell für die Hamburger IT-Strategietage aufgelegt worden.Pressekontakt:Davina Zenz-SpitzwegCommunications Manager DACHOliver WymanTel.: +49 89 939 49 243Davina.Zenz-Spitzweg@oliverwyman.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell