taz-Kommentar zu den Folgen des Tarifabschlusses im Öffentlichen Dienst

Berlin (ots) - taz-Kommentar von Anna Lehmann zu den Folgen desTarifabschlusses im Öffentlichen DienstKein Grund zum JubelnWenn das Kind am Montagmorgen wieder in seiner Berliner Kitaankommt, in die Hausschuhe schlüpft und seiner Erzieherinentgegenhüpft, dürfte die Stimmung auf ihrer Seite wohl gedrücktsein.Der Tarifabschluss für die 800.000 Angestellten des öffentlichenDienstes, auf den sich Gewerkschaften und Arbeitgeber am Freitagabendgeeinigt haben, sieht zwar auch für ErzieherInnen moderateEinkommensverbesserungen vor. Aber: Die meisten betrifft derAbschluss nicht. In anderen Bundesländern ist ein Teil derErzieherInnen bei den Kommunen angestellt, die eh schon besserbezahlen. Bundesweit aber sind die meisten Kitas in freierTrägerschaft. Der Tarifabschluss wird die Konkurrenz auf demArbeitsmarkt weiter verschärfen. Zu Lasten der Kinder.In vielen Ländern so auch in Berlin sind städtische Kitas in denletzten Jahren fleißig an freie Träger übertragen worden. Dasentlastet den öffentlichen Haushalt, denn die Kirchen undWohlfahrtsverbände, erhalten oft nicht 100 Prozent der tatsächlichenKosten, sondern nur einen Teil, in Berlin 93 Prozent. Die Lücketragen die Beschäftigten: Sie werden oft schlechter entlohnt als ihreKollegen in den öffentlichen Einrichtungen.Das macht sich bemerkbar. Erzieher ist bundesweit inzwischen einMangelberuf. So fehlen in Berlin mittlerweile 11.500 Erzieher, inNordrhein-Westfalen sind es 15.600. Die Kitas werben sich gegenseitigdas Personal ab. Verlässliche Bezugspersonen und stabile Bindungen,die ja so wichtig sind für kleine Kinder, werden zweitrangig.Um die Qualität in allen Kitas zu verbessern, muss derGehaltswettbewerb gestoppt werden. Keine Frage: ErzieherIn ist einanspruchsvoller Beruf, der entsprechend entlohnt werden muss. Aberwenn, dann überall. Die Länder müssen also die freien Kitas entwedergleichstellen oder kommunalisieren. Das wird teuer. Aber billig istfrühkindliche Förderung nun mal nicht zu haben.