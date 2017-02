dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax dürfte mit Gewinnen starten

FRANKFURT (dpa-AFX) ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN -------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - AUFWÄRTS - Positive Vorgaben aus Übersee dürften dem Dax einen freundlichen Start in die neue Woche bescheren.



Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Montagmorgen rund zwei Stunden vor dem Start 0,32 Prozent höher auf 11 795 Punkte.

USA: - AUFWÄRTS - An der Wall Street haben am Freitag zumindest die Tech-Indizes nach einem verhaltenen Start ihre Rekordjagd fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial und der S&P 500 S&P 500 legten zwar auch einen kleinen Schlussspurt hin und drehten leicht ins Plus, erreichten aber keine Bestmarken. Im späten Handel sorgten Übernahmegerüchte um die US-Mobilfunktocher der Deutschen Telekom für etwas Belebung. Ansonsten aber herrschte vor dem langen Wochenende eher Zurückhaltung. Am Montag findet wegen des Presidents Day kein Handel statt.

ASIEN: - AUFWÄRTS - Der Rückenwind von der Wall Street hat den asiatischen Aktienmärkten einen freundlichen Wochenauftakt beschert. In Japan profitierte der Leitindex Nikkei zusätzlich von einem schwächer tendierenden Yen und konnte damit schwächer als erwartet ausgefallene japanische Exportdaten kompensieren.

^ DAX 11.757,02 0,00% XDAX 11.794,03 0,12% EuroSTOXX 50 3.308,81 -0,07% Stoxx50 3.073,17 0,48%

DJIA 20.624,05 0,02% S&P 500 2.351,16 0,17% NASDAQ 100 5.324,72 0,45%

Nikkei 225 19.251,08 +0,1% °

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL -------------------------------------------------------------------------------

RENTEN: - STABIL - Aufgrund eines Feiertags in den Vereinigten Staaten rechnen die Experten der Hessischen Landesbank nicht mit großen Impulsen für den Rentenmarkt. Nachdem sich der Bund-Future Ende vergangener Woche gefestigt habe, rechnen sie heute mit einer Handelsspanne von 163,60 bis 165,00.

^ Bund-Future 164,43 0,42%

°

DEVISEN: - SEITWÄRTS - Der Euro ist kaum verändert in die neue Woche gestartet. Die Gemeinschaftswährung lag am Montagmorgen bei 1,0611 US-Dollar. Am Freitag hatte der Euro im US-Handel zuletzt 1,0607 Dollar gekostet. Politische Unsicherheiten etwa mit Blick auf die französischen Präsidentschaftswahlen belasten weiterhin. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs in der Vorwoche auf 1,0652 (Mittwoch: 1,0555) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9388 (0,9474) Euro.

^ (Alle Kurse 7:14 Uhr) Euro/USD 1,0611 0,03% USD/Yen 113,19 0,24% Euro/Yen 120,11 0,27%

°

ROHÖL - AUFWÄRTS - Die Ölpreise haben am Montag etwas zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 56,00 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im April stieg um 16 Cent auf 53,94 Dollar.