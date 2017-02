ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 08/17Dienstag, 21.02.Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:5.35 Hitler und Ludendorff - Der Gefreite und der GeneralDer PutschDeutschland 20146.15 Deckname GladioGeheime NATO-Truppen im Kalten KriegItalien 20157.05 ZDF-HistoryDie Frauen der DiktatorenDeutschland 20167.50 Der Geschichts-CheckDie großen TyrannenDeutschland 20128.35 ZDF-History1983 - Welt am AbgrundDeutschland 20119.20 Geheimes KubaRubel und RaketenDeutschland 201510.05 ZDF-HistoryDie Fidel-Castro-BänderDeutschland 201610.50 Von Kolumbus bis CastroDie Geschichte KubasDeutschland 201511.35 Der Mann, der die Welt retteteDas Geheimnis der Kuba-KriseGroßbritannien 201212.20 ZDF-HistoryDie Blutspur - Rechter Terror in DeutschlandDeutschland 201713.05 Leschs KosmosMahlzeit! Die Macht der ManipulationDeutschland 201513.35 Terra XFaszination UniversumIm Bann des LichtsDeutschland 201514.20 Terra XFaszination UniversumAsteroiden: Die letzte ChanceDeutschland 201615.05 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 201615.50 Leschs KosmosLiebe - das Märchen von der freien WahlDeutschland 201616.20 Leschs KosmosWolf im Schafspelz - Das Böse in unsDeutschland 201516.50 Leschs KosmosAuf Droge: Die Sucht in unsDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Beginnzeitkorrekturen:23.50 Terra XFaszination UniversumAliens: Der erste KontaktDeutschland 20160.35 Die Entstehung der ErdeGrand Canyon(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Woche 08/17Mittwoch, 22.02.Bitte Programmänderungen, neue Beginnzeiten und Beginnzeitkorrekturenbeachten:13.20 Moskau extrem - Party, Skins und SowjetkultFrankreich 201414.05 Russische Neo-NazisMaidan Dreaming um 14.15 Uhr - entfällt!14.50 Nachtwölfe - Russlands RockerbandenPutins geheimes Netzwerk um 15.45 Uhr - entfällt!15.50 Mein Land, Dein LandDer Klang der Heimat - Leipzigs russische SeeleDeutschland 201616.30 Rocker in DeutschlandEine Rebellion beginntDeutschland 2016Boris Nemzow um 16.30 Uhr - entfällt!17.15 Rocker in DeutschlandEine Szene rutscht abDeutschland 201618.00 Rocker in DeutschlandClubs im KriegDeutschland 201618.45 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sichDeutschland 201619.30 Reiches Bayern, arme AlteOsmanen Germania - Rocker oder Boxclub? um 19.30 Uhr entfällt!20.15 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandRentner in NotDeutschland 201720.45 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandKein Geld für KinderDeutschland 201621.15 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWohlstand in Gefahr?Deutschland 201621.45 ZDF.reportageArmes reiches DeutschlandWenn ein Job nicht reichtDeutschland 201622.15 Die TruckerSchwere Last auf Achse23.00 Die Abriss-Profis - Einsatz für das Spreng-TeamDeutschland 2016Brennpunkt Eisenbahnstraße um 23.15 Uhr - entfällt!23.40 Die Abriss-Profis - Keine Chance für alte HäuserRätselhafte Morde - Profiler im Einsatz um 00.00 Uhr - entfällt!0.25 Volle Kraft voraus - Die Hamburger HafenschlepperHärtetest für Bugsier 8Deutschland 2016Mördern auf der Spur um 00.45 Uhr - entfällt!1.10 Mördern auf der SpurWenn Frauen mordenDeutschland 2016(weiter im Ablauf wie vorgesehen)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell