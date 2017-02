YouGov: Karnevalisten unterschätzen Unfallrisiko

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

Hannover/Köln (ots) - Die ausgelassene Stimmung in der "fünftenJahreszeit" lässt Menschen unvorsichtig werden. Risiken werdendrastisch unterschätzt, wie eine aktuelle YouGov-Umfrage im Auftragder HDI Versicherung AG zeigt. Doch nur wer verantwortungsvoll feiertund vorsorgt, ist auch am Aschermittwoch noch fröhlich.An Karneval ist alles anders: Regeln, Pflichten und Hierarchiensind außer Kraft gesetzt - und viele Menschen verhalten sichsorgloser als sonst. Nur acht Prozent der aktiven Karnevalistenschätzen die Gefahr, sich im närrischen Treiben zu verletzen, als"sehr hoch" oder "eher hoch" ein. Das überrascht, denn fast doppeltso vielen ist genau das in vergangenen Sessionen schon einmalpassiert - manchen sogar schon mehrmals. Dies ergab eine aktuelle,repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von HDI."Unfallrisiken werden an Karneval auch deshalb so starkunterschätzt, weil Alkohol die Wahrnehmung trübt", sagt Dr. HenningFolkerts, Experte bei der HDI Versicherung AG. Das bestätigt auch dieStudie: Mehr als ein Drittel der befragten Karnevals-Fans gaben zu,an den tollen Tagen schon einmal betrunken mit dem Rad gefahren zusein. Sechs Prozent von ihnen haben sich bei der Alkoholfahrtverletzt.Kein gesetzlicher Schutz - deshalb privat vorsorgenSo ein Unfall kann wehtun, andere gefährden - und auch ins Geldgehen. Die gesetzliche Unfallversicherung gilt in der Freizeitnämlich nicht. "Eine private Unfallversicherung ist deshalb jedem zuempfehlen, der sich das ganze Jahr über vor Verletzungsrisikenschützen möchte", so HDI Experte Folkerts. 60 Prozent aller vonYouGov Befragten finden eine solche Police wichtig bis äußerstwichtig - tatsächlich solch eine Versicherung abgeschlossen zu haben,gaben aber nur weniger als halb so viele an.Für Karnevalisten ohne umfassende Absicherung gibt es alsBasisvorsorge den "Tolle-Tage-Schutz" von HDI. Das ist eineKurzzeitversicherung, die für die finanziellen Folgen von Unfällenaufkommt, die zum Beispiel im Straßenkarneval oder auf Sitzungenpassieren. Der Schutz ist online erhältlich und kostet 5,55 Euro für24 Stunden oder 11,11 Euro für drei Tage. Der "Tolle-Tage-Schutz"lässt sich spontan per Handy abschließen und endet automatisch.Auch Unfälle, die unter Alkoholeinfluss geschehen, sind vom"Tolle-Tage-Schutz" abgedeckt. Dennoch rät Folkerts, auch inFeierlaune den Überblick zu behalten: "Verantwortungsvoller Genussist letztlich der beste Schutz vor Unfällen, auch an den tollenTagen."Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGovDeutschland GmbH, an der 2039 Personen zwischen dem 31.01.2017 und02.02.2017 teilnahmen. Das Merkmal "aktive Karnevalisten" traf auf265 Personen zu. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sindrepräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Informationen und Abschluss http://www.hdi.de/tolletageschutzRatgeber "Rund um die fünfte Jahreszeit"https://www.hdi.de/privatkunden/service/ratgeber/karneval/indexPressekontakt:HDI VersicherungenPressestelleLiane HauburgHDI-Platz 130659 HannoverTelefon: +49 511 645-4677mailto:presse@hdi.deHDI Versicherung AGDie HDI Versicherung AG bietet Sachversicherungslösungen für Privat-und Firmenkunden. Dabei reicht die Angebotspalette vonKfz-Versicherungen über private Haftpflicht- undHausratversicherungen bis hin zu Komplettlösungen für kleine undmittlere Unternehmen sowie speziellen, berufsbezogenen Lösungen fürFreie Berufe.Die HDI Versicherung AG gehört zur Talanx-Gruppe. Die Talanx ist mitPrämieneinnahmen in Höhe von rund 32 Milliarden Euro in 2015 und rund22.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine der großen europäischenVersicherungsgruppen. Die Talanx AG ist an der Frankfurter Börse imMDAX sowie an den Börsen in Hannover und Warschau gelistet (ISIN:DE000TLX1005, WKN: TLX100, polnisches Handelskürzel: TNX).Original-Content von: HDI Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell