XMAL H MALTA STOCK EXCHANGE - RESTART PROCEDURE

Trading on the Malta Stock Exchange will start soon. The updated TradingSchedule for today is as follows:START PRETRADING: 10:30 CETSTART RESTART AUCTION: 10:40 CETEARLIEST PRICE DETERMINATION: (Continuous Trading - TRADE) 10:45 CETSTART CLOSING AUCTION: 12:25 CETSTART POSTTRADING: 12:30 CETSTART ENDTRADING: 15:00 CETThis Trading Schedule applies to all instruments except of T-Bills(Instrument Group MSB0).Please do not hesitate to contact the Malta Stock Exchange on0035621244051 for any questions you may have.