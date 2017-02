"Wir sind hoffentlich erst in der Mitte unserer Bandgeschichte" - VOX zeigt das Doku-Event "25 Jahre Die Prinzen" am 11.03. um 20:15 Uhr

Köln (ots) - Sie schreiben ein Vierteljahrhundert deutscheMusikgeschichte: "Die Prinzen!" Die sieben Männer aus Leipzig wurdenmit Mega-Hits wie "Millionär" (1991), "Mann im Mond" (1991), "Küssenverboten" (1992) und "Alles nur geklaut" (1993) zu einer dererfolgreichsten deutschen Popbands. Und die Geschichte derA-cappella-Gruppe ist noch lange nicht zu Ende: In der vierstündigenDokumentation "25 Jahre Die Prinzen" (am Samstag, 11.03. um 20:15Uhr) begleitet VOX die Band bei einer ganz privaten Reise in dieVergangenheit, zeigt Rückblicke der spektakulärsten Konzertmomenteund spricht mit den Stars über ihr Erfolgsgeheimnis. Dabei treffen"Die Prinzen" an besonderen Orten auf prominente Interviewpartner,von denen sie über die Jahre begleitet oder inspiriert wurden: Diedeutsche Hip-Hop-Legende Smudo, Ex-Fußball-Nationalspieler MatthiasSammer, Politiker Gregor Gysi, Theologin Margot Käßmann, Börsen-StarDirk Müller, TV-Moderatorin Sarah Mangione und der LeipzigerGeneralmusikdirektor Ulf Schirmer führen dabei ganz persönlicheGespräche mit den sieben Ausnahmemusikern.Auf Schloss Püchau in Leipzig erzählen "Die Prinzen" TobiasKünzel, Sebastian Krumbiegel, Wolfgang "Wolke" Lenk, Henri Schmidt,Jens Sembdner, Mathias Dietrich und Ali Zieme was sie bereits seit 25Jahren zusammenhält und wie gut sie sich kennen. "Wir sind eine ArtFamilie, deshalb heißt unser aktuelles Album auch Familienalbum", soTobias Künzel über seine Bandkollegen. Eine Familie, die sich überdie Jahre optisch und musikalisch immer wieder neu erfand. Beleuchtetwerden die Anfänge sowie der rasante Aufstieg der ostdeutschen Bandin den 1990ern. Dabei wurden sie von namhaften Produzenten wieAnnette Humpe, George Glueck und Stefan Raab begleitet. DieDokumentation zeigt, wie aus den jungen Chorknaben aus dem Osten diePopband "Die Prinzen" wurde, die mit über sechs Millionen verkauftenTonträgern zu einer der erfolgreichsten Musikgrößen Deutschlandszählt. Und geht es nach Bariton Henri Schmidt, ist noch lange keinEnde in Sicht: "Wir sind ja mit 25 Jahren 'Die Prinzen' hoffentlicherst in der Mitte unserer Bandgeschichte."Begonnen hat die Geschichte im Jahr 1987: Wolfgang Lenk, JensSembdner und Sebastian Krumbiegel gründeten die Band "Herzbuben",wenig später kam Henri Schmidt dazu. Die Musiker verbanden damalsA-cappella-Gesang mit ironischen Texten. 1990 erlangte die noch jungeBand mit einem Auftritt in einer Fernseh-Nachwuchsshow größereBekanntheit. Die Sendung fand im Berliner Meistersaal statt - genauan diesem für die Bandgeschichte historischen Ort trifft SängerSebastian Krumbiegel nun auf Politiker Gregor Gysi. Mit ihm sprichter über DDR-Zeiten und über den Zusammenhalt der Band. So versteckten"Die Prinzen" Systemkritik immer hinter der Maske der Ironie, ihrAuftreten liebenswert, aber anarchisch-unberechenbar. "Ich habegehört, ihr seid demokratisch und macht alles per Abstimmung? Ist dasnicht anstrengend?", möchte Gregor Gysi von Sebastian Krumbiegelwissen. "Das ist sogar sehr anstrengend. Ich glaube, da kannst du einLied von singen", antwortet der Sänger schmunzelnd.Durch den damaligen Auftritt wurde auch Produzentin Annette Humpe("Ich + Ich") auf die außergewöhnlichen Künstler aus Ostdeutschlandaufmerksam. Mit ihr gelang der Popgruppe, die sich inzwischen "DiePrinzen" nannte, der Durchbruch in ganz Deutschland, in Ost und West.1991 kamen Schlagzeuger Ali Zieme und Sänger Tobias Künzel dazu. DiePopband traf den Nerv der Zeit - und während sich "Die Prinzen" mitdem Hit "Gabi und Klaus" (1991) ganz oben in den deutschen Chartsplatzierten, schaffte noch eine weitere deutschsprachige Musikgruppeden Durchbruch: "Die Fantastischen Vier". Die beiden Bands kennen undschätzen sich. Nun treffen sich Tobias Künzel und Hip-Hop-SängerSmudo auf dem Lausitz-Ring und reden über alte Zeiten. "Das war eineirre Zeit! Wir waren alle am Aufstieg der deutschsprachigen Musikbeteiligt", erzählt der Prinzen-Sänger im Gespräch mit Smudo. "Beidem Lied 'Gabi und Klaus' kam das Wort 'Schwein' vor, ganz laut unddeutlich im Refrain. Wir fanden das super! Aber damals war es einrichtiger Eklat, so ein Wort im Song zu benutzen", erinnert sich derHip-Hop-Sänger.Mit ihrem Album "Schweine" erreichten "Die Prinzen" 1995Goldstatus und hielten sich ganze 37 Wochen in den deutschen Charts.Dabei war der Hit "Schwein sein" ursprünglich für einen anderenberühmten Musiker und Freund der Band gedacht. "Ich hab den Titelgehört und fand den total toll. Ich dachte, der ist doch perfekt fürUdo Lindenberg", verrät Produzent George Glueck in der Dokumentation.Der jedoch lehnte ab, ein Glücksgriff für "Die Prinzen". Doch für dieErfolgsband ging es nicht immer nur bergauf. So nahm sich 2001 JensSembdners Frau Silva mit nur 34 Jahren das Leben. In der DresdnerKreuzkirche, dem Ort, an dem die musikalische Laufbahn desPrinzen-Mitglieds als Chorknabe begann, trifft er nun auf die frühereLandesbischöfin Margot Käßmann. Sie ist für ihn ein großes Vorbild,was die Bewältigung tiefer Lebenskrisen angeht. "Wir waren zuSpitzenzeiten bis zu 294 Tage im Jahr unterwegs, ich war sensationellausgefüllt, bei meiner Frau war das anders...", erzählt der Musikerüber die schwerste Zeit seines Lebens. Halt und Trost fand er imGlauben, in der Musik und in seinen Bandkollegen.Die Musiker verfolgten Soloprojekte, musikalischer Mittelpunktaller blieb jedoch stets die Band. 2015 waren zwei der Prinzen,Sebastian Krumbiegel und Tobias Künzel, bei der VOX-Sendung "Singmeinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen. Im gleichen Jahr widmetesich die Popband auch klassischeren Tönen: Es folgte ein Auftritt mitChor und Orchester in der Leipziger Oper - selbst für die erfahrenenMusiker ein absolutes Karriere-Highlight. Fünf der sieben Prinzensangen in ihrer Kindheit im Chor und die Verbindung zur klassischenMusik ist bis heute geblieben. Nun begegnen "Die Prinzen"Generalmusikdirektor Ulf Schirmer und sprechen mit ihm über eineweitere musikalische Zusammenarbeit: Ein Auftritt mit demGewandhausorchester Leipzig steht 2017 bevor. "Ich glaube, sie sinddie einzige Popband von Ruf, die so makellos A-cappella singen kann",lobt Ulf Schirmer.Was "Die Prinzen" in den exklusiven Interviews mit den Prominentensonst noch über ihr Privatleben und ihre Bandkarriere erzählen, zeigtVOX im Doku-Event "25 Jahre Die Prinzen" am 11.03.2017 um 20:15 Uhr.Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationKarina HeinzTelefon: 0221-456 74409Fotowünsche:VOX BildredaktionLotte LilholtTelefon: 0221-456 74280Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell