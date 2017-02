Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu Managergehältern

Bielefeld (ots) - In Zeiten, in denen immer mehr Menschen jedenEuro zweimal umdrehen müssen, passen zweistellige Millionengehälternicht ins Bild. Es ist niemandem nachvollziehbar zu vermitteln,warum etwa ein Vorstand eines Dax-Unternehmens das 57-fache einesnormalen Beschäftigten verdient. Dabei ist das Problem nicht neu.Erst vor wenigen Jahren erregte das 17-Millionen-Euro-Gehalt desdamaligen VW-Vorstandschefs Martin Winterkorn die Gemüter. Da hilftes auch wenig, wenn die Wirtschaftsbosse auf das Ausland verweisen,wo zum Teil noch mehr Geld an Topmanager fließt. Das ist zwarrichtig, macht die Sache aber auch nicht besser. Unmut, Neid, dasEmpfinden sozialer Ungerechtigkeit - das alles ist Gift für eineGesellschaft. Allerdings muss man auch die Millionengehälter mancherFußballprofis hinterfragen. Passen da die Verhältnisse? Wohl kaum.Grundsätzlich ist es begrüßenswert, dass die Politik sich Wege undMittel überlegt, die Spitzenverdiener nicht ganz abheben zu lassen.Allerdings hat die Sache ein Geschmäckle: Der Vorstoß von SPD und CDUist Wahlkampf pur.Pressekontakt:Westfalen-BlattChef vom Dienst NachrichtenAndreas KoleschTelefon: 0521 - 585261Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell