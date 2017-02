WTS ist Top-Arbeitgeber 2017 / Preisübergabe durch Wolfgang Clement in Berlin

München (ots) - Die WTS wird für ihre außergewöhnlicheArbeitsplatzkultur mit dem TOP JOB-Siegel ausgezeichnet und zähltdamit zu den besten Arbeitgebern Deutschlands. Wolfgang Clement,Bundeswirtschaftsminister a. D. und Mentor der Initiative, übergabder Beratungsgesellschaft am 17. Februar 2017 in Berlin den Preis."Die Verleihung des TOP JOB-Siegels unterstreicht die sehrpositive Entwicklung der WTS in den vergangenen Jahren", bewertetFritz Esterer, Vorstand der WTS, die Auszeichnung. "Die WTS ist seitihrer Gründung im Jahr 2000 rasant gewachsen. Alleine im letztenKalenderjahr haben wir einen Gruppenumsatz von mehr als 100 Mio. EURerzielt. Ein wesentlicher Baustein unseres Erfolgs sind unsereMitarbeiter, denen wir stets ein hervorragendes Arbeitsumfeld bietenwollen."Mittels einer Mitarbeiterbefragung und eines HR-Fragebogens fanddie unabhängige wissenschaftliche Bewertung in verschiedenenKategorien statt.* Ein besonders gutes Ergebnis erzielte die WTS beiden Fragen zur Führung: Die Vermittlung einer klarenUnternehmensvision und die Unterstützung beim Erreichen persönlicherZiele erachten die Umfrageteilnehmer als überdurchschnittlich gut.Außerdem gab es exzellentes Feedback zu den AspektenWeiterbildungsmöglichkeiten, Familienfreundlichkeit undunternehmerische Handlungsspielräume für Mitarbeiter."Die Auswertung der Mitarbeiterbefragung ist ein sehr gutesInstrument, um die Stimmung im Unternehmen zu messen. Jetzt gilt es,auf den sehr positiven Ergebnissen aufzubauen und möglichenOptimierungsbedarf herauszufiltern. Dadurch kommen wir unserem Ziel,dauerhaft einer der attraktivsten Arbeitergeber in derBeratungsbranche zu sein, ein großes Stück näher", resümiert FritzEsterer.Mitarbeiterentwicklung als Grundlage für WachstumBei der WTS werden Mitarbeiter gezielt gefördert. So werdenjährliche Reviews durchgeführt, um Talente zu identifizieren undderen Entwicklung zu planen. Zu diesem Zweck wurde ein umfangreichesKarriereentwicklungsprogramm für Nachwuchskräfte gestartet. Die WTSbietet mit der WTS Academy zudem für Mitarbeiter aller Karrierestufenein umfangreiches Trainingsangebot an. Der Fokus liegt hierbei aufSeminaren zu Soft Skills, Methoden und Führung sowie auf fachlichenAngeboten."Als Beratungsunternehmen haben wir den Anspruch, für unsereMandaten Dienstleistungen in höchster Qualität zu erbringen. DerSchlüssel für weiteres Wachstum sind deshalb gut ausgebildeteMitarbeiter, die sich bei uns wohlfühlen und entwickeln können",erklärt Dr. Sonja Conrads, Leiterin der Personalentwicklung bei derWTS. "Das TOP JOB-Siegel zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sindund eine hervorragende Arbeitergeberadresse darstellen."Pressekontakt:WTS Group AG SteuerberatungsgesellschaftFlorian KestlerThomas-Wimmer-Ring 1, 80539 MünchenTelefon: +49 (0)89 286 46-1565E-Mail: presse@wts.deWeitere Informationen unter www.wts.de.Original-Content von: WTS AG Steuerberatungsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell