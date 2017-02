Köln/Düsseldorf (ots) - Knapp drei Monate vor der Landtagswahl inNordrhein-Westfalen zeigt sich auch in NRW ein "Schulz-Effekt": dieSPD kann sich bei der Sonntagsfrage klar von der CDU absetzen. Dergrüne Koalitionspartner dagegen verliert stark. Rot-Grün hätte keineMehrheit. Das ist das Ergebnis des NRW-Trends, den Infratest dimap imAuftrag des WDR-Magazins "Westpol" (Sonntag, 19.30 Uhr, WDRFernsehen) in dieser Woche erhoben hat. Wenn bereits an diesemSonntag gewählt würde, käme die SPD auf 37 Prozent (+5), die CDUverliert 2 Prozentpunkte und käme auf 30 Prozent.Die Grünen verlieren deutlich und liegen jetzt nur noch bei 7Prozent (-5), die FDP bleibt unverändert bei 7 Prozent. Hoffnung aufden Einzug in den Landtag können sich die Linken mit 6 Prozent (+1)machen. Auch die AfD kann noch mal leicht zulegen und wäre mit 10Prozent (+1) drittstärkste Kraft im Land. Neben einer großenKoalition wären nur Dreierbündnisse wie Rot-Rot-Grün oder die Ampelaus SPD, Grünen und FDP potentielle Regierungsoptionen.Zufriedenheit mit Landesregierung geteiltDie Arbeit der Landesregierung wird insgesamt etwas besserbewertet als noch im Herbst 2016. Etwa die Hälfte derNordrhein-Westfalen (51 Prozent; +4) ist mit der Arbeit derLandesregierung zufrieden. 47 Prozent (-3) sind eher unzufrieden. Mitder Beurteilung liegt das Düsseldorfer Kabinett im bundesweitenVergleich der Landesregierungen im Mittelfeld.Besonders positiv wird die Arbeit der Ministerpräsidentinbewertet. Hannelore Kraft hat mit 64 Prozent (-1) ihre Popularitätbei den Bürgern seit Mai vergangenen Jahres halten können. Hinter derSPD-Politikerin platzieren sich die Spitzenkandidaten von FDP undCDU, Christian Lindner (44 Prozent, -4) und Armin Laschet (40Prozent, +2). Dahinter folgen Grünen-Schulministerin Sylvia Löhrmann(25 Prozent, -7), Innenminister Ralf Jäger (24 Prozent, -3) sowieLinken-Landeschefin Özlem Demirel (20 Prozent). Schlusslichter sindim Urteil der Wahlberechtigten Marcus Pretzell (7 Prozent) von derAfD und Michele Marsching (4 Prozent) von den Piraten, die jedochjeweils einer großen Mehrheit im Bundesland kein Begriff sind.Kraft gilt als sympathischer und führungsstärker als Laschet Dervergleichsweise größere Rückhalt der SPD-Ministerpräsidentin spiegeltsich nach wie vor in der Direktwahl-Frage wieder. Können sich dieWähler zwischen Hannelore Kraft und Armin Laschet entscheiden, würden58 Prozent (+2 zu Oktober) die SPD-Politikerin, 26 Prozent (+6) denCDU-Politiker wählen. Kraft gilt im Vergleich mit Laschet alssympathischer (57:20), führungsstärker (53:20), glaubwürdiger (46:19)und auch als sachkundiger (35:22).Für den NRW-Trend hat Infratest dimap in dieser Woche 1.002Wählerinnen und Wähler in Nordrhein-Westfalen telefonisch befragt.Ihre Antworten sind repräsentativ für alle Wahlberechtigten.Verwendung nur im Zusammenhang mit Quellenangabe "WDR-MagazinWestpol" (Sonntag, 19.02., 19.30 Uhr).Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell