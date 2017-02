Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Köln/Berlin (ots) - Der österreichische Schauspieler GeorgFriedrich ist am Samstagabend (18.2.) auf der Berlinale für seineVaterrolle im Film "Helle Nächte" mit dem Silbernen Bären in derKategorie "Bester Darsteller" ausgezeichnet worden. "Helle Nächte"ist eine Produktion von Schramm Film in Koproduktion mit mer FILM,FilmCamp und dem WDR (Redaktion: Andrea Hanke); gefördert vomMedienboard, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur undMedien, der Filmförderungsanstalt, dem Deutschen Filmförderfonds unddem NFI.Georg Friedrich spielt in "Helle Nächte" den in Berlin lebendenBauingenieur Michael, der die Nachricht vom Tod seines Vaters erhält.Zusammen mit seinem 14-jährigen Sohn Luis (Tristan Göbel), zu dem erseit Jahren keinen Kontakt mehr hat, reist Michael zum Begräbnis indie Einsamkeit des nördlichen Norwegens, wohin sich sein Vater vorlanger Zeit zurückgezogen hatte. Nach dem Begräbnis verbringenMichael und Luis noch einige Tage in der Region. Doch dasSich-Näherkommen gestaltet sich schwieriger als erwartet.Der WDR war neben "Helle Nächte" auch mit "Rückkehr nach Montauk"(WDR-Redaktion Götz Schmedes) und dem Dokumentarfilm "Beuys"(WDR-Redaktion Christiane Hinz) mit zwei weiteren Koproduktionen imWettbewerb der Berlinale vertreten.