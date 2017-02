VTG: Direkte Anteile veräußert!

Weitere Suchergebnisse zu "VTG":

starke Nerven mussten letzte Woche die Anleger der VTG AG beweisen. Hat doch Michael Garth letzte Woche darüber berichtet, dass die Ärzteversorgung Westfalen-Lippe, eine Einrichtung der Ärztekammer Westfalen-Lippe KdÖR, am 9. Februar 2017 eine direkte Beteiligung an der VTG AG gemeldet hat. Demzufolge belief sich der Bestand mit Wirkung zum 3. Mai 2016 auf 1.434.427 Aktien bzw. 4,99 Prozent der Stimmrechte. Der Aktionär war zuletzt im Mai 2016 in Erscheinung getreten.

Die wichtigsten Anteilseigner! Damals meldete die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA) einen Bestand von 7,37 Prozent der Stimmrechte, die dem Versorgungswerk zuzurechnen war. Damit ist die Ärzteversorgung jetzt der viertgrößte Aktionär. Die größten drei Anteilseigner sind die Warwick Holding GmbH, die zu Morgan Stanley gehört mit 29 Prozent, Klaus-Michael Kühne mit 20,34 Prozent und die Joachim Herz Stiftung mit 10 Prozent.

Michael Garth hat zusammengetragen über welche Fonds alternativ zur Aktie in die VTG AG investiert werden kann:Fondsname

Anteil am Fonds (in %)

WHC – Global Discovery

5,71

Universal-Shareconcept-BC

5,47

UI – Petrus Adv.Special Sit. Fd. UCITS

4,31

SPS Value Selection A

4,03

ACC Alpha select AMI

3,76

