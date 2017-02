US-Militär verlegt 1.000 Soldaten nach Polen

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - Das Weiße Haus verlegt Streitkräfte an die Ostflanke der NATO. 1.000 Soldaten sollen mit zahlreichen Fahrzeugen im April in Polen stationiert werden, teilte das Hauptquartier der US-Streitkräfte in Europa mit. Konkret sollen die betroffenen Einheiten nach Orzysz im Nordosten Polens nahe der russischen Exklave Kaliningrad verlegt werden. Auf dem NATO-Gipfel in Warschau im vergangenen Jahr hatten die Partner des Nordatlantikpaktes eine massive Aufstockung der Truppenkontingente in Polen und den baltischen Staaten beschlossen.

Grund sind anhaltende Spannungen mit Russland. Vor allem Litauen drängt auf Verstärkungen, die über die bereits beschlossenen Entsendungen hinausgehen. Die Bundeswehr führt den multinationalen Verband in Litauen an.

