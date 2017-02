UEFA Champions League: FC Sevilla - Leicester City live im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ein Topteam der spanischen Primera Division gegen denSensationsmeister der Premier League: Das Achtelfinal-Hinspiel in derChampions League zwischen dem FC Sevilla und Leicester City steht amMittwoch, 22. Februar 2017, auf dem Programm von "ZDF SPORTextra".Moderator Jochen Breyer und Experte Oliver Kahn begrüßen dieZuschauer um 20.25 Uhr aus dem Estadio Ramon Sanchez Pizjuan in derandalusischen Hauptstadt. Das Spiel kommentiert Live-Reporter MartinSchneider.Sevilla hatte sich hinter Juventus Turin als Zweiter derChampions-League-Gruppe H für die Ko.-Runde qualifiziert und stehtderzeit auf einem Spitzenplatz in der spanischen Liga. Leicester Cityerreichte das Achtelfinale als Erster der Gruppe G. DerSensationsmeister der vergangenen Saison hat in den letzten Wochenallerdings eine ernüchternde Talfahrt in der Premier League erlebenmüssen und liegt aktuell nur einen Punkt vor den Abstiegsplätzen.Erstmals in dieser Champions-League-Saison überträgt das ZDF mitder Begegnung Sevilla - Leicester ein Spiel ohne deutscheBeteiligung, da man sich auf Mittwoch als Regelsendetag festgelegthat. Die Dienstags-Partie Leverkusen gegen Atletico Madridpräsentiert das ZDF in einer ausführlichen Zusammenfassung im "UEFAChampions League Magazin" bereits ab 19.20 Uhr sowie im Anschluss andie Live-Übertragung aus Sevilla. Dazu kommen Berichte von denweiteren Achtelfinal-Spielen: Manchester City gegen AS Monaco und FCPorto gegen Juventus Turin.Begleitend zur Live-Übertragung bietet zdfsport.de wieder einumfangreiches Second-Screen-Angebot zur Champions League.https://presseportal.zdf.de/pm/champions-leaguehttp://twitter.com/ZDFsporthttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell