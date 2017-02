Twitter: Mau trotz Trump!

Liebe Leser,

letzte Woche hatten die Aktionäre von Twitter nicht besonders viel zu lachen, denn die Zahlen des US-Unternehmens können nicht überzeugen und auch der Trump-Effekt, von dem man sich so viel versprochen hatte, ist nicht eingetreten. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Twitter baut ab! Twitter hat es nie wirklich geschafft, profitabel zu werden, vor allem im Vergleich zu Facebook, doch in der letzten Zeit hatten Analysten bei Twitter auf den Trump-Effekt gesetzt, schließlich ist der neue US-Präsident gerade in dem Kurznachrichtendienst äußerst aktiv. Doch die Zahlen sprachen wohl eine andere Sprache, denn diese Erwartungen wurden nun teilweise enttäuscht. Und genau das ging an der Aktie auch nicht spurlos vorbei, denn es folgte ein Einbruch von 12 %.

Schätzungen übertroffen! Der Gesamtsituation ist es auch nicht dienlich, dass Twitter die Schätzungen für den Gewinn je Aktie per Q4 sogar leicht übertroffen hat. Schließlich wurde ein Gewinn von 0,12 US-Dollar erwartet, verzeichnet wurden dann aber 0,16 US-Dollar je Aktie. Dabei sind die Umsätze geringer als erwartet ausgefallen und vor allem die US-Umsätze sind um 7,0 % eingebrochen.

Harter Rückgang! Dass Twitter international weniger genutzt wird, schlägt sich tatsächlich in den Zahlen nieder. So ist die User-Anzahl im Vergleich zum Vorquartal von 317 auf 319 Mio. gestiegen, in den USA jedoch bei 67 Mio. geblieben und im Vergleich zum Vorjahr ergab es nur einen Anstieg von lediglich 3,0 %. Der Anzahl der übrigen Nutzer ist um 5,0 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Kann Twitter sich langfristig überhaupt noch am Markt halten? Müssen die Anleger anfangen zittern? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse