Tesla: Diesen Termin sollte man sich dick anstreichen!

die Aktie von Tesla kannte in den vergangenen Wochen nur eine Richtung und zwar nach oben. Seit Anfang Dezember verteuerten sich die Papiere des Elektroautopioniers um knapp 60 Prozent. Damit rückt auch das Rekordhoch vom September 2014 (291,40 Dollar) immer näher. In den letzten Tagen hat die Aktie allerdings mit Kursabschlägen zu kämpfen. Geht es nun wieder in die andere Richtung?

Pro & Contra

Die Marktexperten sind sich in diesem Punkt nicht einig. Das Lager der Bullen wird von Morgan Stanley angeführt. Die US-Investmentbank gab eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 305 Dollar ab. Analyst Adam Jonas begründete seine Einschätzung vor allem mit der positiven Marktauffassung im Hinblick auf das Tesla Modell 3, das Ende 2017 auf den Markt kommen soll.

Das Bären-Lager hat in der Schweizer Großbank UBS und dem Research-Haus Cowen Group zwei Vertreter. UBS bestätigte das Verkaufs-Votum mit einem Kursziel von lediglich 160 Dollar. Der Experte Colin Langan erklärte hierzu, dass der jüngste Kursanstieg aus fundamentaler Sicht keineswegs gerechtfertigt sei. Cowen Group-Analyst Jeffrey Osborne beließ den NASDAQ 100-Titel auf „Sell“ und sieht den fairen Kurs sogar noch niedriger, bei 155 Dollar.

Das ist jetzt wichtig

Mit großer Spannung werden nun die Zahlen zum vierten Quartal erwartet. Wie haben sich Absatz und Ergebnis entwickelt? Konnte Tesla abermals die Gewinnzone erreichen? Es wäre das zweite Quartal in Folge. Der Konzern wird seine Bücher in der kommenden Woche am 22. Februar öffnen. Die Aktie befindet sich trotz des jüngsten Rücksetzers weiterhin im Aufwärtstrendkanal. Zur trendbildenden 200-Tage-Linie (255,13 Dollar) gibt es ebenfalls noch einen komfortablen Abstand.

