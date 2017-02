Der Tagesspiegel: Bundeskartellamtspräsident Mundt: Verbraucher brauchen Hilfe von Behörden

Berlin (ots) - Bundeskartellamts-Präsident Andreas Mundt willseine Behörde weiterhin zu einer Verbraucherschutzbehörde ausbauen."Der privatrechtlich organisierte Verbraucherschutz stößt in derdigitalen Welt an gewisse Grenzen", sagte Mundt dem Tagesspiegel(Dienstagausgabe). Wenn ein großer Player im Internet gegenAGB-Recht, Preisauszeichnungsvorschriften, Gewährleistungsrechte oderDatenschutz verstoße, sei davon meist eine sehr große Zahl vonVerbrauchern betroffen. "Die Zivilklage eines einzelnen Verbrauchersvermag eine solche Praxis aber oft nicht abzustellen", gibt Mundt zubedenken. Union und SPD hatten deshalb im Rahmen der Reform desGesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen darüber diskutiert, demBundeskartellamt Verbraucherschutzaufgaben zu übertragen. Der Planist jedoch gescheitert, in der vergangenen Woche hat man sich nurnoch auf winzige Schritte verständigt. Dennoch will Mundt nichtaufgeben: "Auch wenn es in dieser Legislaturperiode nicht zu einergesetzlichen Regelung kommen sollte - es ist sinnvoll, für solcheFälle dem Verbraucherschutz eine behördliche Durchsetzungskompetenzzur Seite zu stellen", sagte Mundt. "In sehr vielen anderen Ländernhaben die Wettbewerbsbehörden bereits heute auch eine solcheFunktion."Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel,Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606Pressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell