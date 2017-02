TUI: Die Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von TUI sicher der Atem. Fand doch in der letzten Woche die Hauptversammlung des Touristikkonzerns statt, wo der in Hannover und Berlin ansässige Konzern noch einmal die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/2016 präsentiert, sowie die Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2016/2017 vorgestellt hat. Rolf Morrien hat sich den Stand vor der Hauptversammlung bereits in der letzten Woche angeschaut:

Das operative Ergebnis! Im Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2015/16 stieg das operative Ergebnis aus fortgeführten Geschäftsbereichen um 5% auf 1,01 Mrd. Euro. Die Sparte Travelopia, die verkauft werden soll, wurde nicht berücksichtigt. Bei konstanten Wechselkursen lag das Plus sogar bei 14,5% und der Umsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen legte auf Basis konstanter Wechselkurse um 1,4% auf 17,2 Mrd. Euro zu.

Top-Performer! Im zurückliegenden Geschäftsjahr hat sich vor allem die Kreuzfahrtsparte mit Marken wie Tui Cruises und Hapag-Lloyd hervorgetan. Hier stieg der operative Gewinn im Geschäftsjahr 2015/2016 um rund zwei Drittel auf 130 Mio. Euro. Das scheint Folgen zu haben, denn laut Tui-Chef Fritz Joussen sei der Umbau zum „Hotel- und Kreuzfahrtschiffkonzern“ im Plan. Im laufenden Geschäftsjahr 2016/2017, so sagte er noch vor der Hauptversammlung, soll der operative Ertrag um 10% steigen.

Dividendensegen? Die auf der Hauptversammlung vorgeschlagene Dividende in Höhe von 0,63 Euro je Aktie würde ein Plus von 12,5% gegenüber letztem Jahr bedeuten. Schaut man sich den aktuellen Kurses der Tui-Aktie von 13,76 Euro an, entspricht das einer Dividendenrendite von rund 4,6%.

Investition aus Russland! Seit dem 12. Dezember hat der russische Tui-Großaktionär Alexej Mordaschow bereits mehrere Dutzend Aktienpakete für einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gekauft. Es wird gerätselt, ob er seinen Anteil an Tui von derzeit rund 22 auf gut 25% aufstocken will, um eine mehrheitliche Übernahme von anderer Seite zu verhindern. Vielleicht strebt es aber auch selbst eine Mehrheitsbeteiligung.

Wie wird sich die TUI-Aktie nun nach der Hauptversammlung weiter entwickeln? Wir halten Sie informiert.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse