TECDAX: Dividendenrendite 2016 – die Tops und Flops! (Telefonica Deutschland, Freenet, Drillisch, Pfeiffer Vacuum, United Internet, SLM Solutions Group, Siltronic, Qiagen, Nordex, Morphosys)

unter Anlegern gilt sie längst als eine der wichtigsten Bezugsgrößen – die Dividendenrendite. Diese beschreibt die Relation von gezahlter oder zu erwartender Dividende zum aktuellen Kurswert der Aktie. Dabei gilt die Faustregel: Je höher die Dividendenrendite ausfällt, umso rentabler ist das Wertpapier. Dennoch ist Vorsicht geboten: Solche Kennziffern dürfen Sie nie isoliert vom Gesamtzusammenhang betrachten.

Die Dividendensaison 2017 steht bevor. Diese findet traditionellerweise während der Monate April und Mai statt. Im Zuge der Hauptversammlungen schüttet dann ein Großteil der Aktiengesellschaften Gewinne an ihre Anleger aus.

Freenet und Nordex

Das deutsche Telekommunikationsunternehmen Freenet mit Sitz in Büdelsdorf überzeugt seit Jahren mit stabilen sowie nachhaltigen Geschäften. Besonders bemerkenswert ist der hohe Cashflow des Konzerns, welcher unerlässlich für steigende Dividenden ist. In den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 konnte Freenet seinen Umsatz mit 9,8 Prozent Wachstum ausbauen. Der Cashflow kletterte während der ersten neun Monate auf 262,7 Millionen Euro. Dies entspricht einer Steigerung um satte 20,8 Prozent. Die kompletten Jahresergebnisse werden am 23. März 2017 erwartet. Bei der Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2016 erwartet man – wie bereits gewohnt – eine Steigerung auf 1,60 Euro. Die Hauptversammlung findet am 1. Juni 2017 statt.

Der Windkraftspezialist Nordex überraschte jüngst mit guten Zahlen im Heimatmarkt. So konnte der Konzern 2016 in Deutschland mit 267 neuerrichteten Anlagen ein spürbares Plus von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erzielen. Weltweit gesehen, verbesserte sich der Auftragseingang um 33,6 Prozent auf 3,30 Milliarden Euro. Aushängeschilder des Unternehmens sind neben Deutschland auch Süd- und Nordamerika. Am 1. März 2017 wird das vorläufige Jahresergebnis 2016 und die Prognose für 2017 vorgestellt. Aufgrund der finanziellen Belastung durch die Übernahme des Wettbewerbers Acciona Windpower wird auch für das Geschäftsjahr 2016 wohl keine Dividende ausgeschüttet. Die Hauptversammlung findet am 30. Mai 2017 statt.

Tops & Flops

Die nachfolgenden Werte repräsentieren den Stand vom 17. Februar 2017. Dabei bezieht sich die Rendite auf die Dividende, die Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr ausgeschüttet haben. Die angegebenen Zahlen basieren teilweise auf Schätzungen.

Die Top 5:

Telefonica Deutschland: 6,35 % Freenet: 5,80 % Drillisch: 4,17 % Pfeiffer Vacuum: 3,11 % United Internet: 2,11 %

Die Flop 5:

SLM Solutions Group: 0,00% Siltronic: 0,00 % Qiagen: 0,00 % Nordex: 0,00 % Morphosys: 0,00 %

