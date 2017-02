TAGESVORSCHAU: Termine am 20. Februar 2017

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 20. Februar:

^ TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Handelsbilanz 01/17 07:00 D: Covestro Jahreszahlen 08:00 D: Erzeugerpreise 01/17 12:00 D: Bundesbank Monatsbericht 02/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 02/17 (vorab)

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Bertrandt Q1-Zahlen E: Banco Populare ao Hauptversammlung

SONSTIGE TERMINE 08:00 D: "Zukunftsforum Finanzplatz Frankfurt" der CDU Hessen: "Finanzplatz Frankfurt 2017 - Herausforderungen und Chancen aus Sicht des Bundes" 10:15 B: US-Vizepräsident Mike Pence in Brüssel (Fortsetzung) Nach der Münchner Sicherheitskonferenz ist Pence zu politischen Gesprächen in Brüssel.



11.00 h Auftritt mit EU-Ratspräsident Donald Tusk 11.45 h Treffen mit EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker D: Bundeskanzlerin Angela Merkel reist nach Algerien (bis 21.02.) + Treffen mit Ministerpräsident Abdelmalek Sellal B: Treffen der Eurogruppe B: Treffen des EU-Ministerrates für Wettbewerbsfähigkeit (bis 21.02.) GB: Beginn einer zweitägigen Debatte des britischen Oberhauses über das Brexit-Gesetz am späten Nachmittag (bis 21.02.)

HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen°

