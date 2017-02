Strompreis: Grundversorgung so teuer wie seit Jahren nicht mehr (FOTO)

München (ots) -- Vierköpfige Familie zahlt in der Grundversorgung im Schnitt1.501 Euro p. a. für Strom- Zweite Preiserhöhungswelle: 83 Grundversorgungstarife bis zuzehn Prozent teurer- Seit Jahresbeginn schon 16 Millionen Haushalte betroffen- 250 Euro Sparpotenzial durch Wechsel zu alternativemStromversorgerSelten mussten Stromkunden in der Grundversorgung so tief in dieTasche greifen: Durchschnittlich 1.501 Euro kosten 5.000 kWh Strom,Stand Februar 2017. Damit ist der Höchststand von 30 Cent/kWh aus demJahr 2014 wieder erreicht. Trotzdem hat über die Hälfte derStromkunden noch nie den Versorger gewechselt.*Nach der ersten Welle zum Jahresbeginn haben im Februar weitere 83Stromgrundversorger Preiserhöhungen durchgeführt oder für März undApril angekündigt. Damit sind unter dem Strich etwa 16 MillionenHaushalte betroffen. Im Schnitt steigen die Preise um 3,5 Prozent.2017 hat insgesamt bereits jeder zweite StromgrundversorgerPreisanpassungen vorgenommen.**"Der Strompreis in der Grundversorgung steht kurz vor einem neuenAllzeithoch", sagt Dr. Oliver Bohr, Geschäftsführer im BereichEnergie bei CHECK24.de. "Kunden, die jetzt nicht den Stromtarifwechseln, lassen mehrere hundert Euro Sparpotenzial ungenutzt."Durch höhere EEG-Umlage und Netzentgelte sowie steigendeSpotmarktpreise an der Strombörse werden auch die Tarife derAlternativanbieter teurer. 5.000 KWh Strom kosten aktuell (StandFebruar 2017) im Schnitt 1.251 Euro. Dennoch wird einStromanbieterwechsel immer lukrativer: Bei Wechsel im Februar 2017spart ein Vierpersonenhaushalt im Schnitt 250 Euro pro Jahr. Vor zehnJahren waren es nur 71 Euro.*Quellen: bitkom - Digitalisierung der Stromnetze(http://ots.de/kSjnl); BDEW - Wechselverhalten im Energiemarkt 2016(http://ots.de/gWTMk)**Tabelle mit aktuellen Strompreisänderungen der Grundversorger unterhttp://ots.de/uC4mfÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushaltund Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels,mehr als 700 Fluggesellschaften und über 90Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell