Strom- und Gastarife: Wer nicht regelmäßig wechselt, ist der Dumme - Neukunden erhalten attraktive Preise, Bestandskunden zahlen drauf

Augsburg (ots) - Wer seinen Strom- oder Gastarif nicht regelmäßigwechselt, ist meist der Gelackmeierte. So zahlen treue Kunden überJahre viel zu viel und finanzieren für Strom- und Gasanbieter dieNeukundenakquise. Darauf weist das Serviceportal Cheapenergy24(www.cheapenergy24.de) hin, das für seine Kunden automatisiert denAnbieter wechselt und somit hilft, mehrere Hundert Euro pro Jahr zusparen. Über Cheapenergy24 berichteten unter anderem bereits ARD,ZDF, BR und Süddeutsche Zeitung.Ein Beispiel aus dem Alltag von Cheapenergy24: Ein Kunde gab seineStromrechnung zur Prüfung an Cheapenergy24. Das Erstaunen war groß:Seit Jahren ist er treuer Kunden bei einem Stromanbieter. Die Prüfungder Rechnung ergab, dass sein Preis mehr als 10 Prozent über demBasistarif des örtlichen Grundversorgers liegt, mit 33,45 Cent imArbeitspreis und 83,76 Euro Grundpreis im Jahr. Bei seinemJahresverbrauch von 3.500 kWh könnte er so durch einenStromanbieterwechsel bis zu 450 Euro sparen. Vor einer Woche erhälter sogar noch eine Preiserhöhung von seinem Anbieter. Sein neuerArbeitspreis: stolze 35,7 Cent/kWh. "Das zeigt, dass Strom- undGasanbieter auf Kosten der Bestandskunden ihre Neuakquisefinanzieren, anstatt ihren treuen Kunden faire Preise zu geben", sagtBenjamin Reichenbach von Cheapenergy24.Denn die Akquise von Neukunden ist aufwendig und teuer. EinNeukunde rechnet sich meist erst nach einigen Jahren. DazuReichenbach: "Viele Energieversorger müssen bei der Neuakquisebestimmte Quoten erreichen. Deshalb machen sie den Kunden aggressiveAngebote. Was das für die Folgejahre bedeutet, ist meistzweitrangig."Wer dauerhaft günstige Preise will, muss jährlich den Anbieterwechseln, denn ab dem zweiten Jahr zahlt man häufig drauf. DieVersorger hoffen auf die Trägheit der Kunden, um dann in denFolgejahren mit deutlich zu hohen Preisen zu profitieren.