Ströer: Für Spannung ist gesorgt

Die Ströer-Aktie kletterte seit Jahresauftakt um 15,4% und befindet sich derzeit auf dem Niveau des 6-Monats-Hochs (48,12 Euro). Am 27. März kommen die abschließenden Zahlen für das Geschäftsjahr 2016, aber bereits am Mittwoch (22. Februar) gibt es vorläufige Zahlen. Ab dann wissen Anleger, was die Prognosen von Analysten- und Firmenseite im Vorfeld wert waren. Vorab für...