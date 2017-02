Unterföhring (ots) -Handball-Punk bezwingt Weltretter: Stefan Kretzschmar besiegt TimBendzko bei "Schlag den Star" am Samstagabend auf ProSieben. "Das warein harter Kampf gegen Tim. Er hat echt gefightet, er war sehrehrgeizig. Es war ein guter Fight! Er hat nicht den Wolf gezeigt, erist anscheinend wirklich ein anständiger guter Typ. Das hat mich sehrbeeindruckt. Ich bin natürlich froh, dass ich gewonnen habe - klar,es ist ein Wettkampf, aber ihn zu besiegen macht nicht so viel Spaß.Ich hätte ihm den Sieg in einem anderen Spiel auf jeden Fall auchgegönnt - nicht gerade gegen mich...", sagt Stefan Kretzschmar nachseinem Sieg über 100.000 Euro. 11,7 Prozent der 14- bis 49-Jährigenverfolgen das spannende Duell auf ProSiebenStefan Kretzschmar vs. Tim Bendzko - das Spiele-Protokoll:Spiel 1. "Drumometer": Wer schafft die meisten Schläge auf derBassdrum? Stefan gewinnt mit überzeugender Beinarbeit - und geht mit1:0 in Führung.Spiel 2. Beim "Prellball" beweist "Kretzsche" Ballgefühl - underhöht auf 3:0.Spiel 3. "Blamieren oder kassieren": Auch im Kult-Wissensspiel hatStefan die Nase vorn. Er baut seine Führung aus: 6:0.Spiel 4: "Schweißen": Wer gewinnt das Spiel mit dem Feuer undschweißt vier Metallstücke zusammen? Stefan überzeugt und führt jetztmit 10:0.Spiel 5. "Ziesel-Duell": Beim Slalom-Parcours geht's vor die Türund Tim Bendzko gewinnt das Duell auf der Sandpiste - und damit seinerstes Spiel! 10:5 für "Kretzsche"!Spiel 6. "Reifen wenden": Wer schafft es, die meisten Reifen inseiner Farbe umzudrehen? Stefan sieht rot - und erhöht auf 16:5!Spiel 7. Wer beweist das richtige Gehör und erkennt denGegenstand, der auf den Boden fällt? Tim ist ganz Ohr und verkürztauf 16:12!Spiel 8. An der "Torwand" hagelt es Punkte - für denjenigen, derdas richtige Loch von der richtigen Position aus trifft. Stefanschießt sich zum Sieg: 24:12!Spiel 9. "Meraner Tischkegeln": Wer haut mit dem Kreisel alleKegel um? Tim holt auf. 24:21 für Stefan!Spiel 10. "Wer weiß mehr": Eine Frage. Viele Antworten. EinSieger: Stefan Kretzschmar. 34:21.Spiel 11. "Abrollen": Voller Körpereinsatz ist gefragt, um dasSeil vom Balken abzurollen. Tim macht das Rennen und verkürzt auf34:32.Spiel 12. "Was passt nicht?" Welches Bild passt nicht zum Rest?Blitzmerker ist Stefan, der mit 46:32 seine Führung ausbaut.Spiel 13. "Tretsack": Wer wippt das Säckchen ins richtige Fach?"Kretzsche" geht mit 59:32 in Führung.Spiel 14. "Flasche werfen": Wer wirft die Flasche, sodass sie aufdem Tisch stehen bleibt? Stefan Kretschmar hat das glücklichereHändchen - und gewinnt "Schlag den Star" mit 73:32!Bilder aus der Show stehen aufhttp://presse.prosieben.de/schlagdenstar zum Download bereit.Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertesFernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope /ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 19.02.2017(vorläufig gewichtet: 18.02.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR EntertainmentMichael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi Lindlbauer Tel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell