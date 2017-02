Stanley Black & Decker: Die Kunden sind zufrieden, die Qualität stimmt, und der operative Erfolg ist leicht zu erklären!

Weitere Suchergebnisse zu "Stanley Black & Decker":

SBD hat sich in den ersten 9 Monaten solide entwickelt. Der Umsatz stieg um 1,9% auf 8,5 Mrd $. Dabei hat sich die Profitabilität deutlich verbessert. Der Gewinn stieg um 19,4% auf 4,81 $ pro Aktie. Dieser Erfolg fußt dabei auf zwei Säulen. Zum einen verfügt SBD über ein hervorragendes Markenimage. Dieses erlaubt es, höhere Verkaufspreise am Markt durchzusetzen. In Sachen Qualität und Design hat der Konzern mehrere Preise gewonnen. Die Kunden sind zufrieden, die Qualität stimmt, und der operative Erfolg ist leicht zu erklären.

Mit frischem Geld kann sich SBD wieder auf die Kernkompetenzen konzentrieren

Zum anderen konnte sich SBD aber auch über extrem hohe Sondereinnahmen freuen. Der schweizerische Konkurrent dorma+kaba hat für die Security-Sparte von SBD rund 725 Mio $ in bar auf den Tisch gelegt. Der Geschäftsbereich umfasst insbesondere mechanische Zutrittslösungen für Türen und Fenster. Nicht Teil der Transaktion waren dagegen die patentierten Techniken für Türschlösser und andere Schließsysteme.

Die Transaktion ist vertraglich schon besiegelt, muss aber noch von den zuständigen Wettbewerbsbehörden abgesegnet werden. Wir rechnen mit einem Abschluss der Transaktion im 1. Quartal 2017. Mit dem frischen Geld kann sich SBD wieder auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Wichtig wäre eine Expansion nach Asien und Europa, denn der Konzern ist immer noch sehr abhängig vom US-Markt. Aber gerade diese Expansion könnte durch den neuen Präsidenten Donald Trump erschwert werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

