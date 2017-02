Spaziergang im Regen hebt die Stimmung (FOTO)

Giessen (ots) -Nicht nur das fehlende Sonnenlicht, auch ein nass-kaltes undtrübes Wetter kann im Winter aufs Gemüt drücken. Experten schätzen,dass etwa die Hälfte aller Deutschen auf Witterungseinflüssereagiert. Vor allem, wer ohnehin schon unter Stimmungsschwankungen,Niedergeschlagenheit, Antriebsschwäche und Schlafstörungen leidet,ist häufig "wetterfühlig". Diese Menschen haben ein so sensiblesvegetatives Nervensystem, dass ihnen selbst kleinste Veränderungen inTemperatur und Luftdruck zu schaffen machen. Gerät es aus derBalance, hat dies Einfluss auf eine Vielzahl von Körperfunktionen wieHerzschlag, Puls, Atmung, Muskeltonus und Verdauung. Auch derStoffwechsel von Botenstoffen wie Serotonin im Gehirn ist betroffen.Ist das innere Gleichgewicht, die Homöostase, ohnehin bereitsgestört, wirkt das Wetter wie ein Verstärker. Mit dem Himmel trübtsich bei Betroffenen dann auch die Seele weiter ein.Um dies zu vermeiden, heißt es raus an die frische Luft - ambesten über Mittag, um möglichst viel "Restlicht" einzufangen. Einflotter Spaziergang hebt die Stimmung, auch bei Regen und schlechtemWetter. Denn Bewegung, bei der der Körper unterschiedlichenWitterungseinflüssen ausgesetzt wird, bringt nicht nur den Kreislaufin Schwung und trainiert das Immunsystem, sie gibt dem vegetativenNervensystem wichtige Impulse, um seine Balance wiederzufinden. Daswusste schon Pfarrer Sebastian Kneipp. Gezielte und gut dosierteReize, deren Verarbeitung den Körper fordert ohne ihn zu überfordern,wirken ausgleichend. Gleichzeitig "härten" sie den Organismus ab, sodass er mit der Zeit weniger empfindlich auf Witterungseinflüssereagiert.Hilfreich dafür sind ebenfalls regelmäßige Saunagänge undWechselduschen. Ein kalter Guss an den Unterschenkeln als Abschlussder warmen morgendlichen Dusche verbessert die Durchblutung und dieAnpassungsleistung des ganzen Organismus. Regulierende Reize lassensich auch durch regelmäßiges Tau- oder Wassertreten setzen.Für mehr seelische Ausgeglichenheit und Vitalität sorgen außerdempsychoaktive pflanzliche Spezialextrakte. Wirkungsvoll ist zumBeispiel eine einzigartige Dreierkombination aus Passionsblume,Johanniskraut und Baldrian (Neurapas® balance), deren Inhaltsstoffesich ideal ergänzen. Die Passionsblume (Passiflora incarnata) wirktbefreiend und entspannend. Baldrian (Valeriana officinalis) beruhigtund fördert regenerativen Schlaf. Und das Echte Johanniskraut(Hypericum perforatum) wirkt auf den Botenstoff Serotonin im Gehirnund hellt die Stimmung auf - bei jedem Wetter.Neurapas® balanceFilmtabletten. Wirkstoffe: Johanniskraut-Trockenextrakt,Baldrianwurzel-Trockenextrakt, Passionsblumenkraut-TrockenextraktAnwendungsgebiete: Leichte vorübergehende depressive Störungen mitnervöser Unruhe. Enthält Glucose und Lactose. Zu Risiken undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie IhrenArzt oder Apotheker.Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Giessen,info@pascoe.de, www.pascoe.dePressekontakt:Stefanie Wagner-SuskeUnternehmenskommunikation35394 GiessenTelefon: 0641 7960-330E-Mail: stefanie.wagner-suske@pascoe.deOriginal-Content von: Pascoe Naturmedizin, übermittelt durch news aktuell