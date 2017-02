Berlin (ots) - Das europäische Technologieunternehmen Smartfrogstellt beim 20. Europäischen Polizeikongress in Berlin am 21. und 22.Februar Überwachungskamera für Heimsicherheit vor. DerInternet-of-Things (IoT)-Anbieter zeigt eine günstige Komplettlösungfür jedermann mit App, HD-Cam und Video-Cloudspeicher."Traditionelle Heimüberwachungssysteme sind teuer und kompliziert.Wir haben eine wirklich günstige Plug & Play Komplettlösung fürjedermann entwickelt, denn Sicherheit ist ein demokratischesGrundrecht", so Smartfrog CEO Charles Fränkl. "Mit unsererIoT-Plattform sind wir jetzt schon in der Lage, eineSicherheitslösung für Heimüberwachung weltweit anbieten zu können",erklärt Fränkl den Vorteil dieser universellen Plattformlösung vonSmartfrog, die bereits Nutzer in über 140 Ländern hat.Via Smartphone, Tablet oder Notebook rund um die Uhr sein Zuhauseim Blick haben: Mit der Komplettlösung von Smartfrog, bestehend ausApp, IP-Cam und Video-Cloudspeicher, kann man 24/7 und von überall inseine eigenen vier Wände hineinsehen, -hören und -sprechen. Smartfrogkann insbesondere mit einer einfachen und schnellen Einrichtung derKamera innerhalb von nur fünf Minuten punkten. Für die Installationgenügt es, die App herunterzuladen, sich zu registrieren und dieSmartfrog Cam mit Strom und WLAN zu verbinden.Schon kann man von unterwegs auf seinem Smartphone (Android undiOS) oder am PC schauen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Sobaldsich etwas bewegt oder ein Geräusch registriert wird, erhält maneinen Alarm via E-Mail oder eine Push-Benachrichtigung auf seinmobiles Gerät.Das Angebot ist ab 5,95 Euro/Monat erhältlich, ohneMindestvertragslaufzeit, und umfasst die monatlich fortlaufendeSpeicherung der Videos mit Zugriff auf die Aufnahmen der jeweilsletzten 24 Stunden. Alle Daten werden ähnlich wie beim Online-Bankingverschlüsselt per SSL übertragen und in einem TÜV- undISO-zertifizierten Rechenzentrum gespeichert.Smartfrog CEO Charles Fränkl auf dem Fachforum 2B "Überwachungöffentlicher Räume (CCTV)", 21. Februar, 15.45 Uhr, Raum A03, BerlinCongress Center (bcc)Pressekontakt:Andreas HorstHead of Global CommunicationsMohrenstr. 34, 10117 BerlinTelefon: +49-30-2201-227-35E-Mail: andreas.horst@smartfrog.comhttps://www.smartfrog.com/https://www.smartfrog.com/de-de/presse/Original-Content von: Smartfrog, übermittelt durch news aktuell