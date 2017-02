Setzt Bayer den Aufwärtstrend auch in Europa fort? Leverkusen gegen Atlético Madrid am Dienstag live nur bei Sky

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Unterföhring (ots) -- Manchester City - AS Monaco am Dienstag und FC Porto - JuventusTurin ebenfalls live und exklusiv bei Sky- Gäste sind unter anderem Sky Experte Marcell Jansen und BrunoLabbadia am Dienstag, Sky Experte Lothar Matthäus und Mike Büskens amMittwoch- UEFA Europa League: Schalke - Saloniki bereits am Mittwoch livenur bei Sky, Florenz - Gladbach am Donnerstag live- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket flexibel und ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen der UEFA Champions League livedabei seinNachdem der FC Bayern und der BVB in der Vorwoche an der Reihewaren, startet am Dienstag auch Bayer 04 Leverkusen in dieK.-o.-Runde der UEFA Champions League. Nach Siegen gegen Frankfurtund Augsburg will die Werkself ihren Aufschwung auch auf deminternationalen Parkett fortsetzten. Gegner ist der VorjahresfinalistAtlético Madrid, der in der Gruppenphase den FC Bayern auf denzweiten Platz verwies. Bereits vor zwei Jahren traf Bayer 04Leverkusen auf den spanischen Hauptstadtklub. Im Achtelfinale derSaison 2014/15 unterlag die Werkself den Spaniern damals imElfmeterschießen.Am Dienstag überträgt Sky das erneute Aufeinandertreffen beiderKlubs live und exklusiv im deutschen Fernsehen. Um 19.30 Uhr begrüßtModeratorin Jessica Kastrop unter anderem den Sky Experten MarcellJansen und Bruno Labbadia im Studio. Außerdem ist der ehemaligespanische Torhüter Andres Palop zu Gast, der unter anderem für denFC Valencia, den FC Sevilla und in der Saison 2013/14 für BayerLeverkusen spielte. Die parallel stattfindende Partie zwischenManchester City und dem AS Monaco zeigt ebenfalls nur Sky live.Mit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne Vertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Überdas Internet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl anGeräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones undweiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Am Mittwoch berichtet Sky bereits ab 17 Uhr liveAm Mittwoch beginnt die Vorberichterstattung aus dem Studiodeutlich früher als üblich. Aufgrund des vorgezogenen Rückspiels desFC Schalke gegen PAOK Saloniki in der UEFA Europa League Uhr begrüßtModerator Michael Leopold seine Gäste bereits um 17.00 Uhr. Mit vonder Partie sind dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäusund Mike Büskens.Zunächst überträgt Sky die Partie der Schalker live und exklusiv(ab 17.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD). Im Anschluss daran zeigt Sky dieBegegnungen zwischen dem FC Porto und Juventus Turin sowie dem FCSevilla und Leicester City.Komplettiert wird der internationale Spieltag auf Sky amDonnerstagabend ab 18.30 Uhr mit den weiteren Rückspielen desSechzehntelfinals der UEFA Europa League, unter anderem mit demAuswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach in Florenz ab 21.00 Uhr.Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Dienstag:19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD19.30 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Atlético Madrid *exklusiv* aufSky Sport 3 HD und Sky Sport UHD20.30 Uhr: Manchester City - AS Monaco *exklusiv* auf Sky Sport 4HD23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch:17.00 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD20.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD20.30 Uhr: FC Porto - Juventus Turin *exklusiv* auf Sky Sport 5 HD20.30 Uhr: FC Sevilla - Leicester City auf Sky Sport 6 HD23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDDie UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:17.30 Uhr: FC Schalke 04 - PAOK Saloniki *exklusiv* auf Sky Sport1 HD17.30 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 3 HDDonnerstag:18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: AC Florenz - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 3HD23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell