Selbstbestimmt leben im Alter - Spätestens mit Renteneintritt sollten Senioren sich mit Wohnwünschen befassen

Baierbrunn (ots) - Ob betreutes Wohnen, der Umzug in einMehrgenerationenhaus oder ein seniorengerechter Umbau der eigenenvier Wände - die Frage nach dem eigenen Altersruhesitz solltenSenioren nicht auf die lange Bank schieben. "Jeder sollte sichspätestens mit Renteneintritt mit seinen Wohnwünschen für das Alterrealistisch auseinandersetzen", empfiehlt Tobias Konrad, Wohnberaterdes Landkreises Würzburg, im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber".Das eigene Haus barrierefrei zu machen, bietet mehr Sicherheit, einPatentrezept ist dies aber nicht. "Nicht jeder kann die Kostentragen", so Konrad. Auch gilt es zu bedenken: Was ist einebarrierefreie Wohnung wert, wenn soziale Kontakte wegfallen? "GeradeAlleinstehende unterschätzen, dass sie sich später einsam fühlen",sagt der Wohnraumexperte. Und die Leiterin des Vereins BetreutesWohnen zu Hause in Gräfelfing, Karin Frost, gibt zu bedenken: ObWohnungsumbau oder häusliche Pflege, "oft sind das nur Lösungen aufZeit". Wer chronisch krank ist und absehbar gebrechlicher wird,sollte die Entscheidung nicht auf die lange hinauszögern. "Je späterder Umzug, als umso schmerzlicher wird er erlebt. Körperlich undpsychisch", so Frost. Der "Senioren Ratgeber" stellt in seineraktuellen Ausgabe verschiedene Wohnformen im Alter gegenüber underklärt, worauf dabei zu achten ist.Dieser Beitrag ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichungfrei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 2/2017 liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell