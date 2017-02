SMT Scharf: Licht am Ende des Tunnels für die Bergbaubranche?

Liebe Leser,

der Ausblick für die Bergbaubranche hellt sich langsam auf. Im 3. Quartal 2016 haben sich die Rohstoffpreise stabilisiert. Das gilt neben Rohöl insbesondere für Steinkohle. Der Bergbau und seine Zulieferer haben ihre zyklische Talsohle offensichtlich durchschritten. In den ersten 9 Monaten hat SMT Scharf das Ergebnis verbessert, wobei der Umsatz um 24,6% auf 26,7 Mio € zurückging. Der Rückgang resultierte dabei vor allem aus sinkenden Umsätzen in wichtigen Auslandsmärkten, aber auch in Deutschland.

Tochtergesellschaft im Saarland geschlossen

Insgesamt ist das Umsatzverhältnis zwischen In- und Ausland nahezu unverändert geblieben. Der Anteil des Neuanlagengeschäfts war allerdings auch noch rückläufig. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 1,6 Mio € nach minus 0,1 Mio € im Vorjahr. Das Finanzergebnis hat aufgrund höherer Beteiligungsgewinne ebenfalls deutlich auf 0,4 Mio € zugelegt. Um das operative Geschäft weiter zu verbessern, wurde eine Tochtergesellschaft im Saarland geschlossen.

In Südafrika wurden zudem zwei Tochtergesellschaften verschmolzen, um die Organisation an die veränderten Marktverhältnisse anzupassen. Durch gezielte Übernahmen und Kooperationen baut SMT Scharf gleichzeitig seine Marktstellung aus. Mit der Akquisition von Nowilan, einem Spezialisten für Antriebstechnik, werden die Bereiche untertägiger Spezialmaschinenbau und Tunnellogistik verstärkt.

