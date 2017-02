Unterföhring (ots) - SAT.1 mit Shows am Sonntag erfolgreich: "TheVoice Kids" bestätigt seine glänzende Form und begeistert 12,5Prozent der Zuschauer (14-49 Jahre) am Sonntagabend in SAT.1. Bereitsam Vorabend läuft "The Biggest Loser" weiter stark: 12,1 Prozent der14- bis 49-Jährigen verfolgen u.a. das freiwillige Ausscheiden desNiedersachsen Björn (33; Startgewicht: 141,1 Kilo) aus dem Wettkampf.Diese Kids singen sich in die Coach-Teams:TEAM "LARENA": Andrej (12, Frankfurt a. Main), Jacqueline &Jeanette (14, Oldenburg), Leah (12, Rapperswil/CH), Leon (13, Essen)/ TEAM MARK: Markus (13, St. Johann im Pongau/AT), Leon F. (14, BadAbbach), Lina (14, Egerkingen/CH) / TEAM SASHA: Evgenia (14,Bielefeld), Nora (14, Aßlar), Anastasia (8, Augsburg), Miran (14,Lübeck)"The Voice Kids" immer sonntags, 20:15 Uhr, in SAT.1Infos zu "The Voice Kids" und Bilder der Talente gibt es auf derPresseseite www.presse-portal.tv/voice oder unter www.TheVoiceKids.deBasis: Alle Fernsehhaushalte Deutschland (D+EU) Quelle: AGF inZusammenarbeit mit GfK / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV DeutschlandAudience Research Erstellt: 20.02.2017 (vorläufig gewichtet:19.02.2017)Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 319 880-822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell