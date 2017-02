Rieter Holding: Maschinen-Sparte boomt!

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich die Anleger der Mieter Holding mit den von Volker Gelfarth präsentierten Zahlen beschäftigen können. Hier war zu lesen, dass die ersten 9 Monate in den einzelnen Regionen und Produktgruppen sehr uneinheitlich verlaufen sind, der Auftragseingang jedoch um 22% auf 718,4 Mio SFr hat steigen können.

Maschinen-Sparte überzeugt! Besonders hervorgetan hat sich die Maschinen-Sparte. Hier kamen für Rieter Bestellungen im Wert von 477,6 Mio SFr, das ist ein Zuwachs von 47%. So konnten etwa in Indien mehrere Großaufträge für die neue Spinnmaschine K42 an Land gezogen werden, die einen 10% niedrigeren Energieverbrauch und äußerst geringe Materialverluste aufweist. Zur Umsatz- und Gewinnentwicklung hat sich Rieter allerdings nicht geäußert.

Konkretisierte Jahresprognose! Während in China eine allmähliche Nachfragebelebung zu beobachten ist, wird in der Türkei derzeit weniger in neue Maschinen investiert. Dort blüht allerdings das Geschäft mit Ersatzteilen und der Auftragseingang in der Sparte After Sales stieg um 6% auf 103,3 Mio SFr an. Nur die Komponenten-Sparte hat schlechter abgeschnitten und der Bestelleingang ist um 17% auf 137,5 Mio SFr zurückgegangen. Die konkretisierte Jahresprognose hat allerdings mit einem Umsatz von rund 940 Mio SFr, einer operativen Marge von 5 bis 6% und einem Nettogewinn von 33 bis 42 Mio SFr enttäuscht.

Kann die Ritter Holding in 2017 die geplanten Kostensenkungen von 15 bis 20 Mio SFr realisieren und wird sich dies auf die Aktie auswirken? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse