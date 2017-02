Rheinische Post: Wahlkampf mit Waffen

Düsseldorf (ots) - von Gregor MayntzEine bemerkenswerte Obergrenze hat Bundeskanzlerin Angela Merkelin München definiert: Acht Prozent Steigerung des Verteidigungs-Etatspro Jahr, mehr sei praktisch nicht machbar. Damit hat sie zugleichdas Ziel aufgegeben, bis 2024 den Anteil der Verteidigungsausgabenauf zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes hochzuschrauben. Derzeitsind es auch nach einem beispiellosen Anwachsen der Investitionen indie Bundeswehr gerade einmal 1,22 Prozent. So lange derFinanzminister mehr Panzer aus Haushaltsüberschüssen bezahlt, bleibtdie Aufregung im Rahmen. Doch bei Ansteigen des Wehr-Etats kommt eszu Verteilungskonflikten. Wahlkämpfer wittern schon die Chance, dieUnion mit ihrer Bereitschaft, mehr Milliarden in die Sicherheit zustecken, wegen daraus folgender Einschnitte in Sozialprojektevorführen können. In München fand eine neue Idee immer mehr Anhänger:weg vom Zwei-Prozent-Ziel für die Verteidigung, hin zumDrei-Prozent-Ziel, in das dann neben dem Militärischen auch dieEntwicklungshilfe, die Konfliktverhütung und alles weitereeingerechnet wird, das die Welt wirklich sicherer macht.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell