Rheinische Post: Union wirft Schulz wegen Agenda-2010-Plänen Sozialpopulismus vor

Düsseldorf (ots) - Die Union hat Pläne von SPD-KanzlerkandidatMartin Schulz zur Rückabwicklung der rot-grünen Reformagenda 2010scharf kritisiert. "Diese SPD-Pläne sind grober Blödsinn, weil sieschädlich wären für die Beschäftigung in unserem Land", sagteUnionsfraktionsvize Michael Fuchs der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). "Das ist reinerSozialpopulismus von Martin Schulz", sagte Fuchs. "Gerade weil unserArbeitsmarkt in einer sehr guten Verfassung ist, wir einenBeschäftigungsrekord nach dem anderen feiern, gibt es überhaupt keineNotwendigkeit, an der Reformagenda etwas zu ändern", sagte Fuchs."Bei Älteren hatten wir immer das Problem, dass sie direkt aus dem zulangen Bezug des Arbeitslosengeldes in die Rente übergingen. Dahinwollen wir nicht wieder zurück, weil wir die älteren Arbeitskräftebrauchen", sagte der Wirtschaftspolitiker.