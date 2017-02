Rheinische Post: Türkische Dreistigkeit

Düsseldorf (ots) - von Matthias BeermannIn diesem Land gibt es aus gutem Grund hohe rechtliche Hürden, dieeine staatliche Einschränkung der politischen Meinungsäußerungverhindern sollen. Trotzdem kann man es nur als empörend empfinden,mit welcher Dreistigkeit türkische Regierungspolitiker durch deutscheStadien und Hallen tingeln, um dort ihre nationalistische Propagandaunters Volk zu bringen. Sie nutzen hierzulande die Freiheit derMeinungsäußerung, die sie im eigenen Land gerade abschaffen. DerAuftritt des türkischen Premiers Yildirim in Oberhausen diente dazu,die in Deutschland lebenden Türken auf eine Zustimmung zu der vonPräsident Erdogan gewünschten Einführung eines autoritärenPräsidialsystems einzuschwören. Nebenbei steht die Wiedereinführungder Todesstrafe zur Debatte, die Erdogans Anhänger in Oberhausenfrenetisch forderten. Solche Kundgebungen haben in Deutschland nichtsverloren. Ein Verbot mag aus rechtlichen Gründen schwerfallen. Aberman hätte sich gewünscht, dass die Bundeskanzlerin den Auftritt vonYildirim klar als unerwünscht bezeichnet.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell