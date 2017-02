Rheinische Post: Politikwissenschaftler hält nach neuer Umfrage rot-grüne Mehrheit in NRW für denkbar

Düsseldorf (ots) - Der Duisburger PolitikwissenschaftlerKarl-Rudolf Korte rechnet damit, dass die NRW-SPD angesichts derneuen Umfragezahlen noch stärker darauf setzen wird, Martin Schulz zupräsentieren und gleichzeitig auf den Amtsbonus vonMinisterpräsidentin Hannelore Kraft zu setzen. "Diese Umfrage zeigt,wie sehr Martin Schulz der SPD auch in seinem Heimatland hilft. Erwill den Erfolg in NRW, um seine bundesweite Kampagne voranzutreibenund er wird sich sicher massiv in den Wahlkampf einmischen. Am Endesehen wir wohl Schulz und Ministerpräsidentin Hannelore Kraft häufiggemeinsam", sagte Korte der "Rheinischen Post" (Montagausgabe).Korte hält eine erneute rot-grüne Mehrheit für denkbar, obwohl beideParteien zusammen bei der Umfrage nur 44 Prozent erreichen: "DieMinisterpräsidentin wird im Wahlkampf nun noch mehr auf ihrepersönliche Popularität setzen. Wenn die neue Betonung desGerechtigkeitsthemas die Linke unter fünf Prozent drückt, könnte esam Ende für eine rot-grüne Mehrheit reichen." Hauptverlierer derPrognose ist für Korte die Union: "Für die CDU ist das eine ganzschmerzliche Prognose. Sie kann jetzt nur auf das Thema InnereSicherheit setzen, um aufzuholen, aber auch das ist schwer."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell